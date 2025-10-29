“지원자 ‘예외 없는 부적격’ 땐 서류 탈락…필요할 경우 전략공천” “완전한 당원 주권 보장해야”…혁신회의, 경선 전면 실시 요구

[헤럴드경제=정목희 기자] 더불어민주당 정청래 대표는 내년 6·3 지방선거와 관련해 “이번 선거는 권리당원 참여율 100%, 전면 확대되는 선거가 될 것”이라고 밝혔다.

정 대표는 29일 국회에서 열린 ‘참좋은지방정부위원회’ 발대식에서 “가장 많은 권리당원, 즉 당 전체 구성원이 경선에 참여하는 것이 지방선거 승리의 가장 큰 주춧돌”이라며 이같이 말했다.

그는 “어제 조승래 사무총장으로부터 지방선거 룰에 대한 보고를 받았다”며 “현재 가장 민주적인 방식으로 경선 규칙이 세팅되고 있다”고 설명했다. 이어 “지도부가 과거처럼 후보를 ‘내리꽂는’ 일은 절대 없을 것”이라며 “이번 선거는 지도부가 기존의 권한과 권리를 내려놓는 지방선거가 될 것”이라고 강조했다.

정 대표는 또 “지역구 의원들도 지도부 눈치를 볼 필요가 없다”며 “당이 자율적이고 민주적인 경쟁 구조를 마련하겠다”고 말했다.

경선 부적격자 판단 기준에 대해서는 “예외 없는 부적격자는 예외 없이 탈락이다. 그런 경우는 사회적 지탄을 받을 만한 인물들이 해당될 것”이라고 했다. 이어 “단순 부적격자는 정상참작 사유가 있거나, 심사위원 3분의 2가 다르게 판단할 경우 구제할 수 있는 제도적 장치를 마련했다”고 설명했다.

전략공천과 관련해서는 “당헌·당규에 따라 전략공천은 필요한 경우에만 이뤄질 것”이라며 “그 자체를 ‘컷오프’로 보긴 어렵다. 어느 정도까지 전략공천을 적용할지는 상황을 보며 판단하겠다”고 말했다.

그러나 당내에서는 정 대표의 ‘컷오프 배제 방침’이 지켜지지 않았다는 비판이 제기됐다.

당내 친명(친이재명)계 원내·외 인사 모임인 ‘더민주혁신회의’는 이날 부산시당 위원장 보궐선거와 관련해 “정 대표가 약속을 어겼다”고 반발했다.

혁신회의는 입장문을 통해 “부산시당위원장 선거에서 ‘이재명 영입 인재’이자 ‘기본사회 설계자’인 유동철 후보가 컷오프돼 경선 기회조차 박탈됐다”며 “지난 3년간 이재명 대표가 세워온 ‘당원 주권 정당’의 원칙이 한순간에 무너졌다”고 주장했다.

이어 “정 대표는 부산시당위원장 선거에서 당원들의 선택권을 박탈했다”며 “완전한 당원 주권 보장을 위해 유동철 후보에 대한 컷오프를 철회하고 완전 경선을 실시하라”고 요구했다.