[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일 한국과의 무역협상에 대해 “우리는 합의했다. 무역 협상이 거의 타결됐다”고 밝혔다.

AFP·로이터통신 등에 따르면 방한중인 트럼프 대통령은 이날 경주에서 한국과 무역합의가 이뤄졌느냐는 취재진 질문에 “그렇다(We did)”고 짧게 답했다.