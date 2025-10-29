경남도당 가입 교인 상당수 추천…윗선 지시·경위 등 확인

[헤럴드경제=정목희 기자] 김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사 중인 민중기 특별검사팀이 국민의힘 내 통일교 신도 집단 입당 의혹과 관련해 교인들의 당원 가입을 추천한 것으로 알려진 통일교계 인사를 29일 소환 조사했다.

법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전부터 박모 전 천주평화연합(UPF) 경남지회 회장을 참고인 신분으로 불러 조사했다.

특검은 지난달 30일 국민의힘 경남도당 사무실을 압수수색해, 박씨가 추천인으로 기재된 당원 가입신청서 300여 장을 확보했다. 이들 가운데 상당수가 통일교 신도 명의의 신청서로 확인된 것으로 알려졌다.

해당 가입 시점은 주로 2022년 11월부터 2023년 3월 사이, 즉 국민의힘 전당대회를 앞둔 기간에 집중된 것으로 전해졌다.

특검은 박씨를 상대로 자신이 추천인으로 기재된 경위와 함께 상부 지시나 조직적 입당 독려가 있었는지 등을 집중적으로 캐물은 것으로 알려졌다.

민중기 특검팀은 통일교 측이 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 신도들을 대거 입당시켰다는 의혹을 수사 중이다.

특검은 또한 2022년 11월 김건희 여사가 ‘건진법사’ 전성배 씨를 통해 통일교 세계본부장 윤모 씨에게 교인들의 집단 입당을 요청했다는 정황을 확보했다고 보고 있다.

개인의 자유의사에 반해 특정 정당 가입을 강요할 경우 정당법 위반에 해당한다.

특검팀은 통일교 측이 20대 대선 전후로 국민의힘 17개 시·도당에 후원금을 전달하는 등 조직적으로 윤석열 정부와 유착을 시도한 정황이 있다고 판단해, 지난 10일 한학자 통일교 총재를 정치자금법 위반 등 혐의로 구속기소했다.

다만 특검은 당시 한 총재에게 교인들에게 국민의힘 입당을 강요한 정당법 위반 혐의는 적용하지 않았다.