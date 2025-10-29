국힘 “결혼식은 돈 목적” 고발 방침…민주 “폭력적 정치공세” 반박 崔 “국감 하겠다”며 대응 자제…“사퇴 이유 없어, 반환 다 해”

[헤럴드경제=정목희 기자] 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)의 29일 종합감사가 야당의 집중 공세로 사실상 ‘최민희 청문회’로 변질됐다.

국민의힘은 최민희 위원장의 자녀 결혼식 논란과 MBC 보도본부장 국감장 퇴장 조치 등을 거듭 문제 삼으며 위원장직 사퇴를 촉구했고, 결국 집단 퇴장했다.

더불어민주당은 “한미 정상회담이 열리는 날까지 정치공세를 이어간다”며 국민의힘을 강하게 비판했다.

국민의힘 의원들은 국감 시작 전 ‘언론보도 직접개입 상임위원장 사퇴하라’, ‘딸 결혼식 거짓 해명 상임위원장 사퇴하라’는 문구가 적힌 피켓을 노트북에 부착한 채 자리에 앉았다.

본격적인 국감이 시작되자 의사진행 발언을 잇따라 요청했지만, 최 위원장은 “오늘은 종합국감이므로 개인 발언 시간에 하라”며 받아들이지 않았다.

이에 과방위 국민의힘 간사인 최형두 의원이 “국민이 주목하고 있으니 의사진행 발언을 허락해달라”고 요구하자, 민주당 간사 김현 의원은 “국민이 주목하는 건 APEC이다. 오늘은 한미 정상회담이 있는 날”이라고 맞받았다.

국민의힘은 국감 기간 중 열린 최 위원장 자녀 결혼식, MBC 보도본부장 퇴장 조치, 과방위 사무처 직원 과로 문제 등을 언급하며 최 위원장의 사퇴를 거듭 요구했다.

박정훈 의원은 “저는 최 위원장을 과방위원장으로 인정하지 않겠다. 국민에게 상처를 주고도 반성하지 않고 자리를 지키는 것은 후안무치한 일”이라며 ‘최 위원장의 잘못 18가지’를 조목조목 거론했다.

최수진 의원도 “최 위원장이 피감기관으로부터 축의금을 받은 의혹과 언론·직원 갑질로 인해 정상적인 국감이 불가능하다”며 “이 문제가 해결되지 않는 한 국감 자체에 의미가 없다”고 가세했다.

일부 여당 의원이 “APEC 정상회의 기간인 만큼 정쟁을 자제하자”고 제안하자, 국민의힘 의원들은 “APEC으로 물타기하려는 것 아니냐”(김장겸 의원), “최 위원장 사건이 전국을 뒤흔드는데 아무 일 없는 듯 넘어가는 게 국민에 대한 예의냐”(이상휘 의원)며 반발했다.

결국 국민의힘 의원들은 위원장석 앞에서 최 위원장의 사퇴를 요구한 뒤 일괄 퇴장했다.

오후 국감은 재개됐지만 국민의힘 의원 중 최형두·신성범 의원만 남았다. 이들마저 중간에 퇴장하며 “피감기관 질의는 서면으로 대체하겠다”고 밝혔다.

국감장을 떠난 국민의힘 의원들은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “국감 기간에 결혼식을 한 것은 경제적 이득을 노린 것 아니냐는 의심이 충분하다”며 최 위원장을 뇌물죄 등으로 고발하겠다고 밝혔다.

이에 민주당 의원들은 “무도한 정치공세”라고 반박했다. 김현 의원은 “위원장을 겨냥해 종합국감 전체 발언 시간 49분 중 30분을 사용하고, 질의도 마치지 않은 채 위원장석으로 몰려와 폭력적 행위를 했다”며 “이런 견강부회(牽強附會)는 정치권에 들어온 이후 처음 본다”고 말했다.

그는 “왜 여당이 야당이 됐는지 국민이 실감하는 자리가 바로 오늘”이라고 비판했다.

한민수 의원도 “지금의 국민의힘 같은 야당은 본 적이 없다. 1부터 100까지 모든 사안에 반대만 한다”며 “무능하면 성실하기라도 해야 한다”고 꼬집었다.

노종면 의원은 “국감을 위원장 혼사로 물타기하려는 것 아니냐”고 반문했다. 그는 이어 “최 위원장 자녀 결혼식 당일 국민의힘 김선교 의원도 자신의 지역구인 양평군청 인근에서 아들 결혼식을 했다”며 “필요하다면 여야 의원 전수조사를 하자”고 제안했다.

최 위원장은 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의 기간을 ‘무(無)정쟁 주간’으로 설정한 당 지도부 기조를 의식한 듯 별다른 대응을 자제했다.

그는 “국감을 이어가기 위해 사실과 다른 여러 주장에도 대응하지 않고 있다”고 말하며 말을 아꼈고, 발언 도중 눈시울을 붉히는 모습도 보였다.

다만 전날 기자들과 만나서는 “사퇴할 이유가 없다. (축의금은) 모두 반환했다”고 말하며 사퇴 요구를 일축했다.