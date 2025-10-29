[헤럴드경제=정목희 기자] SK하이닉스는 분기 배당으로 보통주 1주당 375원의 현금배당을 실시한다고 29일 공시했다.

시가배당률은 보통주 0.1%로, 배당금 총액은 2594억714만1750원이다.

배당 기준일은 다음 달 30일이며, 배당금은 배당 기준일로부터 1개월 내 지급될 예정이다.