[헤럴드경제=정목희 기자] SK하이닉스는 분기 배당으로 보통주 1주당 375원의 현금배당을 실시한다고 29일 공시했다.
시가배당률은 보통주 0.1%로, 배당금 총액은 2594억714만1750원이다.
배당 기준일은 다음 달 30일이며, 배당금은 배당 기준일로부터 1개월 내 지급될 예정이다.
mokiya@heraldcorp.com
입력 2025-10-29 17:46:35
[헤럴드경제=정목희 기자] SK하이닉스는 분기 배당으로 보통주 1주당 375원의 현금배당을 실시한다고 29일 공시했다.
시가배당률은 보통주 0.1%로, 배당금 총액은 2594억714만1750원이다.
배당 기준일은 다음 달 30일이며, 배당금은 배당 기준일로부터 1개월 내 지급될 예정이다.
이찬진, 아파트 판 계약금 전부 ‘여기’ 투자했다…왜?
[헤럴드경제=김성훈 기자] 강남 아파트 두 채를 보유해 논란이 된 이찬진 금융감독원장이 강남 아파트 한 채를 처분하고, 계약금으로 국내 주식 지수형 상장지수펀드(ETF)를 사들인 것으로 확인됐다. 시중 유동자금이 부동산이 아닌 ‘생산적 금융’으로 향하게 하겠다는 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 29일 금융권에 따르면, 이 원장은 이날 오후 2시 30분께 모
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고
“재미없어 버렸더니” 방송사 ‘망연자실’…시청률 고작 1% 예능, 넷플릭스 1위 시끌
[헤럴드경제=박영훈 기자] “어떻게 이런 일이” 방송에서 1%대 저조한 시청률을 기록한 예능이 넷플릭스에선 폭발적인 반응을 얻으며 1위까지 올랐다. 넷플릭스로 자리를 옮겨 선보인 추리 예능 ‘크라임씬 제로’가 국내 넷플릭스 톱10 시리즈 1위, 글로벌 톱10 시리즈 비영어 부문 10위에까지 올랐다. ‘크라임씬’ 시리즈는 플레이어들이 살인사건의 용의자와 탐정이 돼 범인을 추리하는 포맷으로 방송에서 처음 시작됐다. 추리극과 롤플레잉을 결합한 독창적 형식으로 마니아층을 형성했지만, 시청률은 고작 1~2%대에 불과했다. 지난해 티빙 ‘크라임씬 리턴즈’로 부활했고, 결국 넷플릭스에서 제작을 맡으며 대박을 냈다. 한층 커진 스케일과 촘촘해진 서사로 뜨거운 호응을 얻었다. ‘크라임씬 제로’는 지난달 23일 ‘폐병원 살인사건’ 에피소드를 시작으로 마지막편까지 차례대로 공개됐다. ‘크라임씬 제로’는 공개 첫 주(9월 22~28일) 110만 시청 수와 590만 시청 시간을 기록하며 국내 넷플릭스 톱1