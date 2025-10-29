핼러윈 앞두고 중점관리지역 순찰 강화 경사로·도로 적치물 등 위험요소 점검

[헤럴드경제=이영기 기자] 3년 전 159명을 목숨을 앗아간 핼러윈 시즌을 앞두고 경찰은 서울 내 인파밀집 예상 지역에 대한 특별 관리 대책을 내놓고 철저한 사전 점검에 나섰다.

서울경찰청은 핼러윈 주간을 앞두고 시민 안전 확보를 위해 지난 20~23일 주요 유흥가·관광지 등 인파밀집 관리대상 지역 14곳에 대해 사전 범죄예방 진단을 실시했다고 29일 밝혔다.

인파밀집 관리대상 14곳은 중점관리지역인 ▷종로구 익선동 ▷중구 명동거리 ▷용산구 이태원 관광특구 ▷성동구 성수동 카페거리 ▷광진구 건대 맛의 거리 ▷마포구 홍대 관광특구 ▷강남구 강남역 ▷강남구 압구정 로데오거리와 안전관리지역인 ▷왕십리역 ▷서대문구 신촌 연세로 ▷강서구 발산역 ▷관악구 신림역 ▷샤로수길 ▷강남구 논현역 등이다.

이번 점검은 핼러윈 대비를 위해 처음 추진된 예방 중심형 활동이다. 관리대상 지역 14곳의 12개 관할경찰서 범죄예방진단팀(CPO)과 기동순찰대가 합동해 범죄·안전 사고 위해 요소 및 방법시설물에 대해 선제적 진단을 실시했다.

경찰은 인파 밀집 시 대피 공간과 보행 동선 확보를 위한 중점 사항을 점검했다. 주요 점검 내용은 ▷입간판·음료박스·대형쓰레기·공사자재 등 통행로의 불법적치물 ▷포트홀·맨홀·경사로 등 위험요소다.

특히 이번 점검에서 이태원 일대의 파손된 도로 바닥, 경사지 및 좁은 골목에 방치된 이륜차 등 위험요소를 사전 발견해 현장조치하거나 용산구청에 통보했다.

또 경찰은 성수동 점검에서도 다중운집 관리시스템인 인파 전광판의 전원 이상을 발견한 후 성동구청과 복구를 마쳤다.

경찰은 핼러윈 집중 관리 기간인 오는 31일부터 다음달 2일까지 중점관리지역에 기동순찰대 48개팀 226명의 경력과 자율방범대 349명을 투입한다. 이들은 건전한 행사 분위기 조성을 위한 범죄와 사고 예방에 나설 계획이다.

실제로 경찰은 지난 25일 홍대 인근에서 범죄예방 순찰을 하는 과정에서 일본도를 소지한 사무라이 복장의 남성을 멈춰 세우고 불심검문을 벌였다. 해당 일본도는 플라스틱 장난감인 것으로 확인돼 계도 조치했다.