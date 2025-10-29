장기 손상 최소화 방사선치료장비 ‘Varian 헬시온 4.0’ 3D 카메라 기반 표면유도 방사선치료기술 ‘SGRT’ “치료 정확도는 물론 환자 편의성과 삶의 질까지 높여”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 강동경희대학교병원(원장 이우인)이 지난 10월 28일(화) 차세대 방사선치료 장비인 헬시온4.0과 표면 유도 방사선치료 기술(SGRT, Surface Guided Radiation Therapy)를 도입하고 본격 가동식을 가졌다. 강동경희대학교병원은 이번 장비 도입을 통해 환자 중심의 정밀 방사선치료를 확대하고, 안전하고 환자 친화적인 암 치료 환경을 구축해 나갈 예정이다.

▶헬시온4.0, 짧고 정밀한 영상유도 치료=헬시온4.0의 가장 큰 특징은 짧아진 치료 시간과 영상유도 기술의 정밀성이다. 영상 촬영은 약 15초, 방사선 조사 시간은 2~5분에 불과해 전체 치료가 10~15분 안에 끝난다. 짧은 시간 내 치료가 가능해 환자의 움직임 가능성이 줄어들고, 결과적으로 종양을 더 정확하게 치료할 수 있다. 또한 이중 다엽 콜리메이터 장치가 불필요한 방사선 누출을 차단해 정상조직 손상도 최소화한다.

▶SGRT, 표시 없는 환자 친화적 치료=SGRT는 환자의 피부 표면을 3D 카메라로 인식해 치료 전 자세를 보정하는 첨단 기술이다. 기존에는 방사선치료를 위해 피부에 펜으로 표시선을 그리거나 점 문신을 해야 했으나, 이러한 방식은 생활의 불편과 심리적 부담을 남겼다. SGRT는 이러한 불편을 해소해 치료 중에도 자유로운 생활이 가능하며, 치료 후에도 피부에 표시가 남지 않는다. 더 나아가 환자가 치료 중 움직일 경우 실시간 감지해 치료를 멈추거나 조정할 수 있어 안전성을 높였다.

▶다양한 암 환자에 적용 가능=HALCYON과 SGRT는 전립선암, 유방암, 폐암, 부인암 등 주요 고형암 치료에 적용한다. 또한 폐암과 식도암 같은 흉부 종양, 간암과 직장암 등 복부 종양, 전이성 병변까지 치료 범위를 넓힐 수 있다. 영상유도 기반 정밀 치료와 SGRT의 위치 보정 기능이 결합되면서 연령이나 암 종류에 관계없이 다양한 환자에게 혜택을 줄 수 있다. 강동경희대학교병원은 이번 장비 도입을 통해 환자 맞춤형 방사선치료 역량을 강화하고, 암 치료 성과와 환자 만족도를 높일 것으로 기대하고 있다.

▶환자 중심 치료 패러다임 완성=강동경희대학교병원 이우인 원장은 “헬시온4.0과 SGRT 도입으로 더 빠르고, 더 정밀하며, 흔적 없는 치료를 받을 수 있게 됐다.”라면서 “앞으로도 최신 기술을 적극 도입해 더 많은 환자가 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.