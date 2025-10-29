[헤럴드경제=최원혁 기자] 주유소에서 홀로 근무 중이던 70대 직원을 폭행한 여성의 황당한 사건이 공개됐다.

29일 방송되는 JTBC ‘한문철의 블랙박스 리뷰(이하 한블리)’에서는 주유소에서 홀로 근무 중이던 70대 직원을 무차별 폭행한 ‘주유소 폭행 사건’을 다룬다.

방송에서 공개된 CCTV에는 지난 8월 야간 근무 중이던 직원에게 한 여성이 다가와 대화를 나누는 한 여성의 모습이 담겼다. CCTV 속 여성은 주유소에서 근무 중인 직원에게 돌연 폭행을 가하며 충격을 안긴다.

직원은 몸을 피하지만 여성은 뒤쫓아가 다시 폭행을 이어간다. 충격적인 모습에 허경환은 “내가 다 화가 난다”며 격하게 분노했다.

제작진은 피해자의 아들을 통해 사건의 전말을 들어 본다. 그는 “여성이 아버지에게 ‘내 차에 소변 봤냐?’고 묻자 아버지가 ‘그런 적 없다. CCTV를 보자’고 하셨는데 그때 폭행이 시작됐다”고 설명한다.

이어 “가해 여성이 폭행과 함께 ‘중요 부위를 잘라 버리겠다’는 폭언까지 했다”며 참담한 심정을 전한다. 다른 손님이 등장하고 나서야 폭행을 멈춘 여성은 놀랍게도 스스로 경찰에 자진 신고한 것이 밝혀졌다.

피해자 아들은 “아버지는 결국 사직서를 내셨고 한동안 식사도 제대로 못 하셨다”며 사과 한마디 없는 가해자의 무성의한 태도에 깊은 허탈감을 드러낸다.

특히 가해 여성이 벌금 100만원 약식기소 처분을 받았다는 사실이 알려지자 출연진들은 “납득하기 어렵다”며 분노하고 한문철 변호사는 “반드시 검찰에 진정서를 제출해야 한다”고 강조한다.

말다툼 끝에…11t 트럭 가로 막아선 60대 주유소 직원 차에 치여 숨져

최근 고속도로 휴게소에서 60대 주유소 직원이 다툼이 있던 대형 트럭에 치여 숨지는 사고가 발생했다. 전남 보성경찰서는 상해치사 혐의로 11t 트럭 운전자 60대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난 23일 오후 9시께 남해고속도로의 한 휴게소에서 주유소 직원 60대 B씨를 치어 숨지게 한 혐의를 받는다. 두 사람은 유가보조금 결제 문제로 말다툼을 벌였고 B씨가 움직이는 트럭에 뛰어든 것으로 확인됐다. 경찰은 A씨의 고의성 유무를 조사하고 있다.