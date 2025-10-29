2016년 미국 대선에서 트럼프가 승리했을 때, 많은 이들이 깜짝 놀랐다. 뉴욕과 캘리포니아의 대도시, 글로벌 엘리트, 진보적 언론이 주목하지 못한 곳에서 거대한 정치적 에너지가 분출했기 때문이다. 그 에너지를 이해하는 데 가장 널리 읽힌 책이 바로 J.D. 밴스의 회고록 《힐빌리 엘리지(Hillbilly Elegy)》다. 지금은 미국의 부통령이 된 밴스가 2016년에 펴낸 이 책은 미국 ‘잊힌 사람들’의 목소리를 대변하는 텍스트로 자리 잡았다.

힐빌리의 삶, 무너져가는 공동체

‘힐빌리’란 원래 미국 아팔래치아 지역의 백인 노동계층을 가리키는 말이다. 가난하고 교육 수준이 낮으며, 제조업 쇠퇴와 함께 몰락해간 집단이라는 이미지가 덧씌워졌다. 밴스는 켄터키와 오하이오에서 성장하며 경험한 힐빌리 가정의 실상을 솔직하게 고백한다.

책에는 빈곤, 폭력, 약물중독, 파탄난 가족관계가 생생하게 묘사된다. 밴스의 어머니는 마약과 술에 중독되었고, 여러 남성과 동거를 반복했다. 아버지는 가정을 떠났다. 어린 밴스는 안정된 집을 갖지 못한 채, 할머니(Mamaw)의 손에 의지해 살아야 했다. 학교에서는 폭력과 냉소가 만연했고, ‘노력해도 달라질 게 없다’는 체념이 지역을 지배했다. 밴스는 이 모든 경험을 개인적 불행으로만 보지 않았다. 그는 이것이 구조적 문제이자 문화적 문제라고 분석했다. 제조업 쇠퇴로 좋은 일자리가 사라지고, 사회 안전망은 약했고, 교육은 뒷전이었다. 하지만 동시에 지역사회 스스로도 무기력과 체념, 자기파괴적 습관에 갇혀 있었다.

그는 ‘시스템이 무너진 탓’과 ‘개인이 책임을 져야 할 부분’을 동시에 강조한다. 할머니는 거칠고 강인한 인물이지만, 손자에게 규율, 책임감, 교육의 중요성을 가르치며 보호자 역할을 자처 했다. 할머니는 밴스에게 “어려움 속에서도 스스로 일어나야 한다”는 삶의 원칙을 몸소 보여주었고, 밴스는 그녀 덕분에 해병대와 대학 교육을 통해 계층을 넘어설 수 있었다. 밴스는 할머니와의 관계를 통해 가족과 공동체의 긍정적 영향력이 절망적 환경 속에서도 얼마나 중요한지를 강조한다.

개인의 탈출, 그리고 집단의 정체성

밴스 자신은 해병대 복무와 대학 교육(예일 로스쿨 졸업)을 통해 계층 사다리를 올라선 드문 성공 사례다. 하지만 그는 이 성공이 ‘개인적 노력’만으로 된 것이 아님을 고백한다. 엄격하면서도 따뜻하게 지켜준 할머니, 군대가 제공한 규율, 그리고 우연히 만난 멘토 같은 외부 요인이 있었기에 가능했다. 그가 강조하는 메시지는 명확하다. “가난은 단순한 경제 문제가 아니라 문화와 가치관의 문제이며, 누군가가 손을 내밀어주지 않으면 탈출은 거의 불가능하다.”

이런 솔직한 증언은 미국 독자들에게 큰 울림을 주었다. 민주당과 공화당의 정책 논쟁만으로는 설명되지 않던 ‘러스트 벨트(쇠락한 산업지대) 백인 노동계급의 분노’를 밴스는 몸으로 증언한 것이다.

《힐빌리 엘리지》는 2016년 대선 직후부터 ‘트럼프 현상을 설명해주는 책’으로 불리며 베스트셀러가 됐다. 사실 밴스는 당시 트럼프 지지자가 아니었다. 오히려 그의 인종적 발언이나 거친 언행을 비판한 적도 있다. 하지만 시간이 흐르면서 밴스는 힐빌리들의 분노를 대변하는 정치인으로 변모했다. 그 이유는 분명하다. 트럼프는 “워싱턴 정치권은 당신들을 배신했다”, “중국과 멕시코가 당신들의 일자리를 빼앗았다”고 말하며 이들의 분노를 정치적 에너지로 바꾸었다. 자유무역과 세계화로 피해를 본 지역, 즉 힐빌리들이 사는 러스트 벨트야말로 트럼프 승리의 결정적 무대였다. 밴스의 책은 그들이 왜 분노하는지, 왜 주류 정치에 등을 돌리는지를 이해하게 만든 일종의 해설서였다.

밴스는 책을 낸 뒤 투자업계에서 일하다가 정계에 입문했다. 2022년 오하이오주 상원의원에 당선되었고, 2024년 대선에서는 트럼프의 러닝메이트가 되었다. 이제 그는 미국의 부통령으로서 트럼프 행정부의 핵심 인물이 되었다.

흥미로운 점은, 《힐빌리 엘리지》 속의 성찰과 오늘의 밴스 정치인의 행보 사이에 간극이 있다는 사실이다. 책에서 그는 힐빌리 문화의 자기파괴적 측면을 냉철하게 지적했다. 하지만 정치 무대에서는 이들의 분노를 전적으로 정당화하며, 반이민, 반글로벌화, 보호무역 같은 강경 노선에 서 있다. 어떤 면에서는 트럼프보다 더 날카롭게 대중의 불만을 대변하고 있다. 즉, 《힐빌리 엘리지》가 보여준 개인적 성찰은 정치 속에서 ‘집단적 분노의 무기화’로 변했다. 그 결과 밴스는 ‘엘리트와 주류 정치에 맞서는 반란의 아이콘’으로 자리매김했고, 트럼프 행정부 2기의 든든한 조력자가 되었다.

미중 패권전쟁

트럼프와 밴스가 이끄는 정치 흐름은 바로 이 분노를 포착했다. 러스트 벨트 노동자들의 불만과 체념, 엘리트에 대한 불신은 반엘리트적, 보호무역적, 민족주의적 정책을 정당화하는 내부 동력이 되었다. 보호무역과 ‘미국 우선주의’는 단순한 경제 정책이 아니라, 러스트 벨트 노동자들에게 “당신들의 삶을 지키겠다”는 정치적 약속이자 메시지였다.

흥미로운 점은 이러한 국내 정치적 요구가 곧 국제 전략, 특히 미중 갈등과 연결된다는 것이다. 트럼프 행정부가 중국에 강경한 관세와 무역 규제를 부과한 것은 단순히 세계 경제 질서를 바꾸려는 시도가 아니라, 미국 내 산업 몰락 지역의 분노를 정치적 지지로 돌려받기 위한 선택이기도 했다. 즉, 미국의 한 지역에서 시작된 경제적 좌절과 문화적 불신이 국제 무대에서 미중 갈등이라는 정책 결정으로 이어진 셈이다.

밴스가 묘사한 힐빌리 문화의 자기파괴적 성향과 엘리트 불신은, 트럼프-밴스 행정부가 중국과 기술, 안보, 무역 문제에서 강경한 입장을 취하도록 만든 사회적 토대가 됐다. 결국 힐빌리의 분노와 좌절은 단순한 국내 문제가 아니라, 글로벌 경제와 외교 정책에도 깊이 연결되어 있다는 점에서, 《힐빌리 엘리지》는 오늘날 미국 정치와 미중 갈등을 이해하는 중요한 열쇠로 읽힌다. 러스트 벨트의 산업 붕괴와 고용 상실, 소득 격차 확대는 미국인들에게 중국을 ‘경제적 경쟁자’이자 ‘일자리 빼앗는 외부 세력’으로 인식하게 만들었다.

트럼프-밴스 행정부가 중국에 강경 관세와 기술 수출 규제를 도입한 배경에는 바로 이 지역 노동자들의 좌절과 분노를 달래야 하는 국내 정치적 압력이 있었다. 다시 말해, 한 지역의 좌절과 불만이 국제무대에서의 패권 경쟁과 무역 갈등으로 직접 연결된 것이다.

한국에 주는 시사점

《힐빌리 엘리지》가 한국 독자에게도 중요한 이유는 단순하다. 산업구조 전환, 불평등 심화, 지방 소멸 등 미국 힐빌리의 문제는 한국에서도 점점 나타나고 있기 때문이다. 전통 제조업의 쇠퇴, 수도권 집중, 교육 격차, 청년층의 체념은 한국판 힐빌리 문제로 이어질 수 있다. 만약 이 불만이 제도권 정치에서 대변되지 못한다면, 한국에서도 ‘한국판 트럼프’가 등장할 가능성을 배제할 수 없다.

밴스는 책에서 이렇게 쓴다. “희망은 멀리 있는 것이 아니다. 바로 옆에서 손을 내밀어줄 때, 사람은 다시 일어날 수 있다.” 하지만 오늘날 부통령이 된 그의 정치적 언어는 종종 분노를 부추기는 쪽에 가깝다. 여기에 역설이 있다. 책이 보여준 치유의 가능성이 정치에서는 분노 동원의 도구가 된 것이다.

《힐빌리 엘리지》는 단순한 개인의 성장기가 아니라, 몰락해가는 공동체의 자화상이자 트럼프 시대 미국 정치의 숨은 해설서다. 밴스는 이제 단순한 회고록 작가가 아니라 미국의 권력 중심부에 선 정치인이 되었다. 그의 책이 보여준 문제의식이 과연 정치적 권력 속에서 치유와 재생으로 이어질지, 아니면 분열과 분노를 더 깊게 만들지는 여전히 미지수다. 확실한 건 한 가지다. 힐빌리의 이야기는 결코 미국만의 이야기가 아니다. 산업 전환과 불평등의 시대에, 우리 모두가 마주해야 할 공동의 질문이다.

러스트 벨트 지역의 경제 쇠퇴, 문화적 자기파괴, 엘리트와의 단절을 생생히 묘사한 그의 책에서 트럼프 대통령의 분노 정치를 생각해 본다. 오늘날 미국 사회와 정치적 변화를 이해할 수 있지만 분노를 볼모로 세계를 어지럽게 하는 것은 정당할까? 분노보다 중요한 것은 연대, 화합, 평화가 아닐까? 《힐빌리 엘리지》가 보여준 분노의 근거는 이해할 수 있지만, 문제는 그것이 국내 정치적 지지를 넘어 국제적 갈등, 특히 미중 무역과 기술 경쟁으로 확장되었다는 점이다. 미국 내 한 지역의 좌절이 세계 경제와 외교 전략을 좌우하는 상황이 된 것이다.

여기서 중요한 경고가 나온다. 개인적 상처와 지역적 분노가 국가 정책의 동력으로 작동한다고 해서, 그것이 세계 평화와 화합을 정당화하는 근거가 될 수는 없다. 보호무역과 경쟁적 강경책은 국내 지지층을 결집시키는 효과가 있지만, 국제 사회에서는 갈등과 불신을 심화시킬 뿐이다. 힐빌리의 좌절과 밴스의 정치적 각성은 이해되지만, 세계 질서를 협력과 공존으로 이끌어야 하는 시대적 책임과는 충돌한다.

결국 《힐빌리 엘리지》가 주는 교훈은 명확하다. 분노는 사회적 동력이 될 수 있으나, 분노가 국제 정책과 세계 질서 속에서 정당화될 수는 없다. 개인과 지역의 상처를 보듬고, 교육과 기회의 확대, 문화적 책임감을 회복하는 방식만이 국내 안정과 글로벌 평화를 동시에 지킬 수 있는 길이다.

오늘날 밴스와 트럼프 정치가 보여주는 현실은, 분노의 정치가 얼마나 위험하게 전 세계에 영향을 미칠 수 있는지를 생생히 보여준다. 결국 《힐빌리 엘리지》가 보여주는 분노의 정치적 동력은 국내 정치에서는 이해할 수 있지만, 국제 무대에서는 위험한 변수다. 러스트 벨트 노동자들의 좌절을 정치적 레버리지로 삼는 순간, 미중 패권 경쟁과 글로벌 경제는 더욱 격렬해지고, 세계 평화와 협력은 위협받는다.

평화롭고 지속 가능한 국제 질서를 위해서는, 분노를 정치적 레버리지로 활용하기보다 교육과 기회 확대, 사회 구조적 안정을 통해 문제를 근본적으로 해결하는 접근이 필요하다. 국가의 정책은 단순히 국내 지지층을 결집하는 수단이 아니라, 전 세계와의 협력과 조화를 전제로 해야 한다. 분노는 이해할 수 있지만, 평화는 결코 분노로 만들어지지 않는다.

제임스 데이비드 밴스

제임스 데이비드 밴스(1984. 8.2~)는 흔히 JD 밴스로 불리며, 미국의 정치인, 작가, 변호사이자 해병대 참전 군인이다. 2025년부터 도널드 트럼프 대통령 밑에서 제50대 미국의 부통령직을 수행하고 있다. 공화당 소속으로 2023년부터 2025년까지 오하이오 주 상원의원을 지냈다. 고등학교 졸업 후 해병대에 입대하여 2003년부터 2007년까지 군사 전문 기자로 복무했으며, 2005년에는 6개월간 이라크에 파병되었다. 2009년 오하이오 주립 대학교에서 학사 학위를 취득했고, 2013년 예일 법학대학원에서 법학 학위를 받았다. 기업 변호사로 잠시 일한 뒤 벤처 캐피털리스트로서 기술 산업계에서 경력을 쌓았다. 2016년에 회고록 《힐빌리의 노래》를 출간했으며, 이 책은 2020년 동명의 영화로 각색되었다.