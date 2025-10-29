한은 ‘거주자 외화예금 동향’ 발표 기업 7억달러↑·개인 1.5억달러↓

[헤럴드경제=김은희 기자] 지난달 국내 거주자 외화예금이 5억달러 이상 줄어든 것으로 나타났다. 증권사의 투자자 예탁금 감소와 기업의 경상대금 지급 등으로 기업 외화예금이 쪼그라든 영향으로 풀이된다.

29일 한국은행이 발표한 ‘거주자 외화예금 동향’에 따르면 9월 말 기준 외국환은행의 거주자 외화예금 잔액은 1070억9000만달러로 8월 말보다 5억5000만달러 감소했다. 외화예금 잔액은 지난 8월 반등세를 보였지만 한 달 만에 다시 감소 전환됐다.

거주자 외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출해 있는 외국 기업 등의 국내 외화예금을 말한다.

주체별로 보면 기업예금 잔액은 922억6000만달러로 8월 대비 7억달러 감소했다. 개인예금 잔액은 148억3000만달러로 한 달 새 1억5000만달러 증가했다.

통화 종류별로는 미국 달러화 예금(907억2000만달러)이 2억4000만달러 줄었다. 엔화 예금(88억9000만달러)과 유로화 예금(50억1000만달러)도 각각 1억5000만달러, 1억2000만달러 감소했다.

한은 관계자는 “달러화예금의 경우 증권사의 투자자 예탁금 감소와 연기금의 해외 투자 집행, 기업의 경상대금 지급 등으로 감소했다”며 “엔화예금은 차입금 상환, 유로화예금은 경상대금 지급 등으로 각각 줄었다”고 설명했다.