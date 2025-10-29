토스페이 기반 간편결제 서비스 구축 공동 마케팅 협력 추진

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스는 신세계디에프와 고객 중심 디지털 혁신을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 신세계면세점 온·오프라인에 토스페이를 도입하기로 했다고 29일 밝혔다.

지난 28일 진행된 협약식은 서울 중구 신세계디에프 본사에서 열린 가운데, 이승건 토스 대표, 진필규 토스페이 부문장, 방승익 페이스페이 담당자와 더불어 이석구 신세계디에프 대표, 김현철 영업·마케팅 총괄, 곽종우 마케팅 담당 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

양사는 토스페이 기반 간편결제 서비스 구축과 공동 마케팅 협력을 추진한다. 신세계면세점 온·오프라인에 토스페이 제휴를 강화하고, 인천공항점과 명동점에 토스의 얼굴인식 결제 서비스 페이스페이를 적용할 계획이다. 데이터 기반 공동 마케팅 확대를 통해 고객 맞춤형 혜택을 강화하고, 온·오프라인을 아우르는 새로운 디지털 쇼핑 경험을 선보일 예정이다.

방승익 토스 페이스페이 담당자는 “신세계면세점과의 협력은 토스페이가 고객의 쇼핑과 여행 경험 전반으로 확장되는 의미 있는 계기”라며 “앞으로도 다양한 파트너와 협력해 고객이 더 많은 혜택과 편리함을 누릴 수 있도록, 결제와 데이터 기반 서비스 혁신을 이어가겠다”고 말했다.