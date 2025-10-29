41개 실천과제로 이뤄진 해결책 제시

[헤럴드경제=한영대 기자] 코오롱그룹은 이규호 부회장이 28일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 4차회의 폐막행사를 주재, APEC 정상들에게 전할 정책권고안을 최종 확정했다고 29일 밝혔다.

폐막행사에서는 올해 ABAC 핵심 주제인 ‘브릿지, 비즈니스, 비욘드(Bridge, Business, Beyond)’에 맞춰 APEC 공동번영을 위해 기업 간 협력을 더욱 확대해 나아가야 한다고 뜻을 모았다. ABAC는 규칙 기반의 무역, 회복력 있는 공급망, 지속가능한 혁신의 필요성을 강조하며 모두에게 기회를 제공해야 한다고 강조했다.

ABAC 산하 5개 워킹그룹(WG)의 논의를 토대로 마련된 정책권고안에는 무역과 투자, 지속가능성, 인공지능 등 지역 경제를 위한 41개 실천과제로 이뤄진 해결책들이 제시됐다. 이규호 부회장이 지난 1년 의장으로 활동해온 바이오헬스케어워킹그룹에서는 ▷보건의료에 대한 공평한 접근 확대 ▷보건의료 데이터 활용 촉진 ▷유전체학 및 AI 등 혁신 기술을 활용해 인구 문제 대응 등을 건의했다.

이 부회장은 “일본, 타이완, 미국, 한국 등 여러 경제체가 APEC 헬스케어 의제에 대한 지속적인 관심을 표명했다”며 “내년에도 ABAC 중국의 리더십 아래 헬스케어 발전을 위한 정책제안에 계속 적극적으로 참여할 것이라 확신한다”고 밝혔다.