백승권·이경호 대표 직접 점검 참여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥그룹은 지난 23~24일 백승권 중흥건설 대표이사와 이경호 중흥토건 대표이사가 직접 참여한 건설현장 안전·품질 합동점검을 통해 안전관리 체계를 한층 더 강화했다고 29일 밝혔다.

이번 점검은 중흥그룹의 주요 프로젝트 현장을 대상으로 안전부와 품질부가 공동 주관해 품질 시공 상태, 주요 구조물의 시공 공정 관리, 안전시설물 설치 상태 등을 집중적으로 확인했다.

특히 현장 근로자들의 안전수칙 준수 실태와 시공 품질의 일관성 확보 여부를 점검하고, 안전과 품질 중심의 현장관리 강화를 강조했다.

백 대표는 “안전과 품질은 분리할 수 없는 가치”라며 “이런 마인드를 통해 품질 확보가 곧 안전 확보라는 인식을 모든 임직원이 공유해야 한다”고 말했다.

이 대표도 “이번 점검을 계기로 현장 중심의 품질관리 강화와 안전문화 정착을 통해, 재해 없는 현장을 실현하겠다”며 “앞으로도 경영진이 직접 현장을 찾는 선제적 안전경영을 지속하겠다”고 밝혔다.