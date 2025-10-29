음성으로 서식 호출부터 EMR 전달까지 미래형 스마트병원 목표로 기술 개발

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원이 LLM(대규모 언어모델) 기반 차세대 AI 의무기록 솔루션 ‘CMC GenNote(젠노트)’ 시범운영을 시작했다고 27일 밝혔다.

인공지능 헬스케어 스타트업 퍼즐에이아이와 함께 개발한 이 솔루션은 서울성모병원과 퍼즐에이아이 양사 간에 협약한 ‘전주기 생성형 의무기록 개발’ 프로젝트의 첫 성과다.

스마트병원 주도하에 의료진들의 행정적 부담을 획기적으로 줄이는 데 초점을 맞췄다. 특히 의무기록 작성 주체로서 가장 비중이 큰 직종 중 하나인 전공의들에게 실질적 도움을 줄 전망이다.

해당 솔루션은 병원이 2019년부터 운영해 온 음성 전자의무기록 시스템을 한 단계 발전시킨 시스템이다.

기존 시스템이 주로 영상, 병리, 진단검사 분야 등에서 ‘음성인식을 통한 전사(傳寫)’에 초점을 맞춰 판독문을 생성하는 데 활용됐다면, 신규 시스템은 음성만으로 필요한 서식을 호출하고 내용을 발화하면 각 서식에 맞게 가공된 내용이 전자의무기록(EMR)으로 전달되는 차세대 AI 기술이다. 화자 분리와 맥락 이해를 결합해 대화를 요약·정리하고 자동으로 서식화한다.

의료 현장은 다양한 잡음과 전문 용어 때문에 음성을 단순히 받아쓰는 기술만으로는 한계가 있다. 이를 극복하고자 올인원(All-in-One) 시스템으로 도입되는 CMC 젠노트는 기록자의 음성만 인식하는 특수 마이크(하드웨어)에 더해, 의료기관 특화 대규모 언어모델과 AI 에이전트(소프트웨어)가 결합된다.

이를 통해 의료진들의 근무 부담을 덜고 나아가 환자와의 직접 소통 시간을 늘려 진료의 질과 환자 만족도를 동시에 높일 것으로 기대된다.

병원 원내에 마련된 체험존에서 솔루션을 사용해 본 류승아 전공의(비뇨의학과)는 “체험 결과 진료 현장에서 사용하기에 만족스러운 수준으로, 향후 본 사업을 통해 병원 전체에 확산되면 좋겠다”고 말했다.

이지열 병원장은 “기술 개발 자체도 중요하지만, 무엇보다 의료진들에게 모니터보다는 환자의 상태를 한 번 더 볼 수 있는 시간을 확보해주고 싶었다”며 “환자 만족도부터 전공의 수련 환경 개선까지 다양한 분야에서 변화를 가져오는 모범사례가 되기를 기대한다“고 전했다.

이번 시범운영은 지난 9월 ‘세대를 이어가는 혁신, 미래를 준비하는 병원’이라는 취임 일성으로 임기를 시작한 이 병원장의 강한 의지가 반영된 것으로 알려졌다. 의무기록 작성 부담 경감은 의료진과 환자 모두에게 도움이 될 뿐 아니라, 특히 최근 복귀한 전공의들의 수련 시간 확보로도 이어질 수 있어서다.

CMC 젠노트 도입 실무는 서울성모병원 스마트병원(스마트병원장 정찬권 교수ㆍ병리과)이 구심점이 돼 진행 중이다. 스마트병원은 의료진의 편리한 AI 기반 진료환경을 구현하기 위해 노력하고 있으며, 이번 사업을 시작으로 미래 기술의 적극적인 현장 적용을 통해 ‘환자에게 한 걸음 더 다가가는 병원’을 구현해 나갈 예정이다.

CMC 젠노트는 시범운영 기간 외래 일부 임상과에서 순차 도입되며, 이후 본 사업 과정에서 수술실, 응급실, 병동 등으로 확대 적용할 예정이다.