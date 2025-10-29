- 천안 4곳 교차로서 국내 첫 실증 - 선제적 알림 운전자 대응시간 확보

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 연구진이 교차로에서 보행자 안전을 지킬 수 있는 핵심 기술을 개발, 교통안전의 패러다임을 바꿀 기반을 마련했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 지난 8월부터 천안시 주요 교차로 4곳에서 국내 최초로 보행자의 미래 이동 경로를 예측해 교통사고를 사전에 예방할 수 있는 ‘예지(豫知)형 보행자 안전 인공지능(AI) 서비스’를 실증 운용 중이라고 29일 밝혔다.

이번 기술은 단순히 보행자를 탐지하는 기존 안전 시스템을 넘어, 운전자가 미처 보지 못하는 횡단 예정 보행자까지 사전에 인지하도록 지원함으로써 차세대 교통안전의 패러다임을 여는 핵심기술로 평가받고 있다.

ETRI가 개발한 ‘예지형 보행자 안전 서비스’는 교통사고 발생 가능성을 사전에 인지·예측하는 기술이다.

시스템은 현장에 설치된 CCTV 카메라, 운전자용 전광판, 제어기, 원격 영상 분석 서버로 구성된다.

CCTV가 촬영한 영상을 기반으로 2초 이내에 도로 영역 맵을 자동 생성해 횡단보도와 차도 전체를 위험 위치로 식별한다.

이 시스템은 보행자의 미래 경로를 예측해 보행자가 횡단보도에 진입하기 약 3초 전부터 전광판을 통해 운전자에게 위험 알림 보낼 수 있다.

위험 알림은 예측된 보행자의 미래 이동 경로를 바탕으로 위험도를 산출해 0~4단계(총 5단계)의 단계별 위험 정보(보행자 안전 이미지)를 안내 전광판을 통해 시각적으로 표시된다.

실제 횡단할 보행자에 대해서만 경보가 발생하기 때문에 불필요한 알림을 줄일 수 있고, 운전자는 우·좌회전 시 사각지대의 보행자까지 미리 인지할 수 있다.

현재 이 서비스는 유동 인구가 많은 천안역 인근 2곳과 터미널사거리 2곳 등 총 4개 지점에 설치되어 우회전 차량 대상 실증 운용 중이다.

또한 차량의 미래 경로를 예측해 보행자에게 초지향성 스피커로 접근 차량 주의 알림을 제공하는 기능과 자연어 기반 교통 분석 질의응답 등의 확장 기능도 단계적으로 적용할 계획이다.

보행자 위험도 예측 기술은 지난 5월 과학기술 분야의 저명한 SCI(E) 저널에 게재됐으며, 8월에는 세계적 우수 학회인 AVSS 2025에서 위험 위치 식별과 보행자 미래 경로 예측 관련 논문 3편이 발표돼 학술적으로도 인정받았다.

문진영 ETRI 시각지능연구실 박사는 “이번 실증으로 보행자의 이동 경로를 예측해 운전자에게 3초 먼저 알려준다는 새로운 교통안전 기준을 현장에서 실증했다”면서 “교차로 환경을 자동으로 이해하고 위험을 선제적으로 알리는 안전체계를 검증했으며, 앞으로도 지자체와 협력하여 예지형 교통안전 기준을 지속적으로 고도화하겠다”고 밝혔다.