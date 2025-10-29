[헤럴드경제=양대근 기자] 페라리가 브랜드 최초의 디지털 전용 NFT 차량 ‘F76’을 공개했다고 29일 밝혔다.

모델명 F76은 76년 전인 1949년, 루이지 키네티와 셀스던 경이 166 MM 투어링 바르케타로 르망 24시에서 거둔 페라리의 첫 우승을 기념해 붙여졌다.

F76는 양산차가 아닌 페라리의 레이싱 전통에 생성형 디자인 및 디지털 기술의 혁신을 결합한 선도적 가상 프로젝트다. 브

플라비오 만조니가 이끄는 페라리 스타일링 센터에서 제작한 F76은 형태와 기능, 성능을 하나의 유기체처럼 결합하는 파라메트릭 접근법(핵심 변수를 바꿔 알고리즘으로 형태를 생성·조정하는 방식)을 통해 자동차 디자인의 경계를 재정의하는 비전형 프로젝트로 평가된다. 생체모방 기술과 건축학적 원리, 공학과 컴퓨터 과학의 융합에서 도출된 혁신적인 해법들은 단순한 스타일링을 넘어 자동차 디자인의 새로운 지평을 열었으며, 이는 다수의 특허 기술 개발로 이어졌다.

F76는 구조 설계 측면의 도전이기도 했다. 이 차량은 미래지향적 구성과 생성형 기하 구조를 전통적 기능 요구와 결합해 혁신적인 실내 공간과 볼륨을 구현했다.

후면부의 특징은 트랙 폭(t좌우 바퀴 중심선 사이의 거리)을 시각적으로 보여주는 두 개의 수직 프로파일이다. 상단 윙은 문틀의 가로보처럼 중앙 채널을 감싸 새로운 디자인으로 들어가는 입구처럼 보이게 한다. 네 개의 시그니처 테일라이트는 윙과 자연스럽게 통합되어 전반적인 성능에도 도움을 준다.

전면부를 지배하는 것은 두 개의 윙 사이에 떠 있는 듯한 밴드 디자인이다. 이는 F80 특유의 플로팅 스플리터 콘셉트를 극한까지 끌어올린 것이다. 이 밴드 아래에서 동체 형태의 차체가 스플리터를 향해 급격히 낮아지면서 경사면을 만들어 냈는데, 이를 통해 중앙 채널의 입구와 휠 위로 공기가 흐르는 측면 덕트를 동시에 강조하는 역할을 한다. 밴드 아래 양쪽에 자리한 두 쌍의 접이식 헤드라이트는 1970~80년대 페라리 팝업 헤드라이트의 유산과 F76의 미래지향적인 성격을 잇는 연결고리다. 이를 통해 전통에서 영감을 얻은 독특한 외관이 완성됐다.

F76 프로젝트는 고객에게 전례 없는 수준의 개인화 옵션도 제공한다. 고객은 하이퍼클럽 프로그램을 통해 3년 동안 순차적으로 공개되는 독점 드롭(한정 공개) 형태의 다양한 디자인 옵션 중 선택해, 자신만의 디지털 카를 완성할 수 있다.