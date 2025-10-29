-‘롬앤 X ZO&FRIENDS’ 컬렉션, 11월 1일 올리브영 단독 출시

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]김태욱이 회장으로 있는 아이패밀리에스씨(114840)의 글로벌 색조전문 코스메틱 브랜드 ‘롬앤(rom&nd)’이 IPX와 G-DRAGON(지드래곤)이 함께 만든 캐릭터 ‘ZO&FRIENDS’와 만나, 특별한 감성과 컬러 플레이를 담은 콜라보레이션 컬렉션을 올리브영 전국 오프라인 매장과 온라인몰에서 단독으로 선보인다.

ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)는 IPX와 G-DRAGON이 협업해 만든 캐릭터로, ‘서툴러서 더 완벽한 친구들’이라는 메시지를 담고 있다.

여기에 다양한 컬러 플레이와 트렌디한 색조 감각으로 전세계 코덕(코스메틱 덕후)들에게 사랑받고 있는 롬앤이 콜라보하면서 ‘자유롭고 설레는 상상으로 펼치는 컬러, 설레는 건 뭐든지 ZOA’라는 키 메시지로 소비자들에게 다양한 컬러 경험을 제안한다.

특히 이번 컬렉션은 코덕들의 마음을 사로잡을 신규 한정 컬러와 ZO&FRIENDS캐릭터의 감성을 담은 유니크한 패키지 디자인, 소장 가치를 높이는 다양한 제품 구성, 올리브영 채널에서만 만나볼 수 있는 단독 기획 세트로 컬러를 고르는 재미도 함께 선사한다.

롬앤 관계자는 “이번 ZO&FRIENDS와의 만남으로 롬앤이 가진 색조의 매력과 캐릭터가 전하는 감성을 결합해 자유롭고 감각적인 상상력으로 자신만의 컬러를 표현할 수 있는 즐거움과 설렘을 전달하고자 했다”고 밝혔다.

이번 롬앤XZO&FRIENDS 콜라보 컬렉션은 11월1일 올리브영 전국 오프라인 매장과 온라인을 통해 단독 출시되며, 11월 14~27일 기간에는 올리브영 N성수 지점에서 진행되는 팝업 행사에서도 만나 볼 수 있다.