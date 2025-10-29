트럼프 국빈방문…환영식 등 예정 금관 선물·무궁화 대훈장 수여 ‘대미 투자 규모’ 합의 등 주목

[헤럴드경제(경주)=문혜현 기자] 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경상북도 경주에서 두 번째 한미정상회담에 나선다. 이날 회담은 지난 8월 말 미국 워싱턴DC에서 열린 첫 정상회담 이후 약 두 달 만이다. 3500억달러 규모의 대미 투자 이행방식 등을 놓고 이견이 좁혀지지 않고 있는 가운데 남은 것은 두 정상 간의 ‘톱다운식 담판’이라는 분석이 나온다.

이 대통령은 이날 오후 트럼프 대통령을 국립경주박물관에서 맞이한다. 정상회담에 앞서 방명록 서명과 기념 촬영, 공식 환영식과 친교 일정이 이어진다.

대통령실은 국빈방문 형태로 방한한 트럼프 대통령에게 특별 제작한 금관 모형을 선물하고 한국 최고 훈장인 무궁화 대훈장도 수여한다.

트럼프 대통령은 이후 한국 정부의 안내를 받아 경주박물관에 마련된 신라금관 전시를 관람하면서 이 대통령과 친교를 다질 예정이다. 이후 양국 정상과 정부 주요 관계자들이 참석한 가운데 오찬을 겸한 한미정상회담이 본격적으로 시작된다.

트럼프 대통령은 이날 오전 김해국제공항을 통해 입국한다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 국빈방문한 트럼프 대통령은 곧바로 대한상공회의소가 주관하는 APEC CEO 서밋에 참석해 기조연설에 나선다.

이후 양국 간 정상회담에서 한미 간 협상과 관련한 의제를 놓고 논의가 이어질지 주목된다. 한미는 지난 8월 말 첫 한미 정상회담 이후 투자 이행방식을 놓고 난항을 겪었다. 지난 주말까지 김정관 산업부 장관과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 두 차례 이상 화상을 통해 최종 실무 협상에 나섰지만, 여기에서도 투자 관련 협상 윤곽은 잡히지 않은 것으로 전해졌다.

또한 이날 한미정상회담 테이블에는 안보 협상도 주요 의제로 다뤄진다. 이 대통령은 앞서 첫 번째 한미 정상회담에서 국방비 증액 의사를 밝힌 바 있다. 이에 국방비 증액 규모와 미국산 무기 구매 논의가 이어질 가능성이 있다. 또한 주한미군의 전략적 유연성 문제와 원자력 협정 개정, 북미 대화를 위한 공조와 단계적 비핵화(END 구상)에 대한 미국의 지지 등 내용도 예상되는 대목이다. 한미 간 안보 협상은 특별한 이견 없이 원만하게 흘러가고 있어 한미 정상회담 이후 발표될 공동 성명에 관련 내용이 일부 언급될지 주목된다.