국내 334개 상장사 감사위원회 현황 분석 ‘거버넌스 포커스’ 발간 “기업 78%가 3인 구성…회계·재무 전문가 2인 이상은 36% 불과”

[헤럴드경제=노아름 기자] 최근 상법과 자본시장법 개정으로 감사위원회의 독립성과 전문성에 대한 기대가 커지고 있다. 하지만 국내 상장사의 감사위원회 구성은 여전히 법정 최소 요건에 머무르고 있는 것으로 나타났다.

감사위원회가 실질적 감독 기능을 수행하려면 단순히 준법 차원이 아닌 기업 가치에 연계한 전략적 접근이 필요하다는 주장이 제기됐다.

삼일PwC 거버넌스센터는 최근 국내 상장사 감사위원회의 구성 및 운영 현황을 분석한 ‘거버넌스 포커스 제31호’를 발간했다고 29일 밝혔다.

이번 보고서는 연결재무제표 기준 자산 5천억 원 이상 코스피 상장사 중 감사위원회를 설치한 334개 기업을 대상으로 감사위원회 구성, 독립성, 전문성, 활동성, 운영 등을 분석한 결과를 담고 있다.

분석 결과 전체 기업의 78%가 법정 최소 요건인 3인으로 감사위원회를 구성하고 있는 것으로 나타났다. 회계·재무 전문가를 2인 이상 보유한 기업은 36%에 그쳤으며 분리 선출된 감사위원 비율도 30%로 법적 최소 기준에 머물렀다.

또한 감사위원회를 지원하는 조직의 최고 직급이 임원급인 경우는 18%에 불과했다. 인사권 등 독립성이 확보된 조직도 전체의 49%로 절반에 미치지 못해 지원 조직의 위상과 독립성 강화가 시급한 것으로 분석됐다.

아울러 외부감사인과의 커뮤니케이션은 연 평균 4.2회로 분기별 1회 수준이지만, 여전히 서면 중심의 소통이 많아 실질적 논의가 부족하다는 지적이 제기됐다.

올해 통과된 상법 개정으로 사외이사인 감사위원 선출 시에도 최대주주와 특수관계인 지분을 합산해서 3%룰이 적용돼, 독립적인 내부감사기구의 역할이 더욱 강조되고 있다. 또한 2차 상법 개정안에는 감사위원의 분리 선출 확대와 대규모 상장기업 대상 한 집중투표제 의무화가 포함돼 향후 감사위원회 구성과 운영 방식에 큰 변화가 예상된다.

이에 대해 보고서는 “감사위원회가 실질적인 감독 기능을 수행하기 위해서는 단순한 법적 요건 충족을 넘어, 기업 전략과 연계된 구성과 운영이 필요하다”며 “특히 변화하는 리스크 환경에 대응할 수 있도록 감사위원의 전문성과 지원 조직의 독립성을 강화해야 한다”고 강조했다.

보고서에는 인공지능(AI) 시대에 따른 감사위원회의 새로운 역할에 대한 제언도 포함됐다. 이에 따르면 AI가 재무보고, 내부감사, 리스크 관리 등 다양한 영역에 활용되면서, 감사위원회는 AI 관련 리스크와 기회를 균형 있게 감독해야 할 필요성이 커지고 있다.

보고서는 “AI의 책임 있는 활용을 위해 감사위원회가 경영진과 소통을 강화하고, 전략적 질문을 던질 수 있는 전문성을 갖춰야 한다”고 조언했다.

허제헌 삼일PwC 거버넌스센터 파트너는 “이번 분석 결과는 감사위원회의 구성과 운영 면에서 질적 개선이 시급하다는 점을 보여준다”며 “상법 개정과 AI 등 급변하는 경영환경을 고려할 때, 기업들은 감사위원회를 기업가치 제고의 핵심 거버넌스 기구로 인식하고 투자해야 할 것”이라고 말했다.