발달지연·장애 아동을 위한 혁신 프로젝트 304개팀 지원…최종 12개팀에 1억원 지급

[헤럴드경제=박성준 기자] 현대해상은 ‘아이마음 탐사대’ 프로젝트를 수행할 팀 선정을 완료했다고 29일 밝혔다.

아이마음 탐사대는 ‘우리는 어떻게 아동 발달 문제를 혁신적으로 해결할 수 있을까?’란 질문으로 시작된 프로젝트로, 발달지연·발달장애 아동을 위한 조기개입 설루션을 찾아 나선다. 지난 6월부터 두 차례에 걸쳐 진행된 아이마음 탐사대 공모에는 총 304개팀이 지원했으며, 이 중 31개팀이 ‘스페이스 제로(SPACE 0)’ 단계로 진출할 팀으로 선정됐다.

선발팀은 신생기업과 병원을 중심으로 대학, 비영리단체, 발달센터 등 다양한 조직이 고르게 포함됐다. 폭넓은 시각으로 조기 개입 설루션을 찾기 위한 의미 있는 결과가 도출될 것으로 기대한다고 현대해상은 설명했다.

특히 발달지연·발달장애 아동의 조기 진단과 맞춤형 개입을 위해 인공지능(AI) 기술을 활용한 팀이 다수 선정됐다. 부모-아동 간 상호작용을 기반으로 한 지속할 수 있는 개입 모델, 이른둥이와 다문화 아동 등을 위한 사회적응 지원 내용도 주목받았다.

선발된 팀들은 500만원을 상금으로 받으며, 약 2개월간 스페이스 제로 단계를 진행한다. 이 단계에선 고도화된 수행계획서 작성, 심층 인터뷰 등을 거쳐 12개팀이 다음 단계인 ‘스페이스 원(SPACE 1)’ 단계로 진출한다. 이들에겐 상금 1억원을 추가로 지급하며, 6개월간 실제 발달지연·발달장애 아동을 대상으로 조기개입 설루션을 검증하게 된다.

현대해상 관계자는 “조기개입 분야에서 혁신적 시도와 과학적 전문성을 두루 갖춘 팀들이 선발됐다”면서 “발달지연·발달장애 아동과 그 가족을 위한 실질적인 설루션이 도출될 것으로 기대한다”고 말했다.