[헤럴드경제=나은정 기자] 태국에서 푸른빛을 내는 ‘야광 초밥’ 사진이 온라인에 확산하면서 식품 안전 논란이 인 가운데, 전문가들은 “발광 박테리아에 의한 오염일 가능성이 높다”며 섭취하지 말 것을 당부했다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 태국인 A씨는 지난 25일 태국의 한 유명 초밥집에서 구입한 달걀 초밥에서 푸른빛이 나는 현상을 목격했다.

그는 SNS에 초밥 사진을 공개하면서 “초밥을 구매한 뒤 차에 탔다가 초밥에서 푸른빛이 나는 것을 발견했다”며 “진열된 초밥이 다 팔려 직원에게 직접 주문한 초밥이었는데, 그 초밥만 유독 푸른빛이 났다”고 설명했다. 이어 “너무 충격적이어서 먹을 수가 없었다”며 “이런 초밥은 처음 봤다”고 푸념했다.

공개된 사진에는 A씨가 산 초밥 세트 가운데 달걀 초밥만 유독 어둠 속에서 푸른빛을 띄는 모습이다.

온라인상에서 A씨 게시물이 화제가 되면서 “너무 무섭다, 절대 먹지 말라”, “왜 푸른빛이 나는지 궁금하다”, “누가 봐도 먹으면 안 될 것 같이 생겼다” 등 누리꾼의 우려 섞인 반응을 불러 일으켰다.

이에 대해 제사다 덴두앙보리판트 쭐랑롱콘대 생물학과 교수는 “빛을 내는 초밥은 미생물에 오염됐을 가능성이 있다”며 ‘생물발광’ 현상을 원인으로 지목했다. 그는 “해산물은 자외선 노출 없이도 스스로 빛을 낼 수 있으며, 이는 ‘포토박테리움 포스포리움’이나 ‘비브리오 하베이’ 같은 발광 박테리아 때문일 수 있다”고 설명했다.

또한 그는 해산물 자체의 발광 박테리아 오염, 초밥 재료가 발광 플랑크톤이나 박테리아를 섭취했을 가능성, 수분 유지나 표백을 위한 화학물질(인산염·과산화수소 등)에 의한 오염 등의 가능성도 있을 수 있다고 덧붙였다. 다만 “화학첨가제보다는 미생물 오염 가능성이 훨씬 높다”며 “정확한 원인은 검사를 통해 규명해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “원인이 박테리아이든 화학물질이든 상관없이 빛이 나는 초밥은 식중독이나 설사를 유발할 수 있으므로 절대 섭취해서는 안 된다”고 경고했다.

한편 논란이 커지자 해당 초밥집 측은 A씨에게 “초밥을 자르는 과정에서 해산물에서 나온 박테리아가 달걀 초밥에 옮겨붙었을 가능성이 있다”고 해명하며 사과한 것으로 알려졌다.