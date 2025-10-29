AI 챗봇 도입 3개월, 일평균 이용자 8배 성장 매물별 1:1 맞춤 상담 가능한 동적 프롬프트 생성 7~9월, 룰베이스 챗봇 대비 일평균 이용자 8배 성장

[헤럴드경제=김성우 기자] 국내 최대 자동차 거래 플랫폼 엔카닷컴(대표 김상범)이 동적 프롬프트 생성 기반의 ‘AI 챗봇’ 도입 3개월 만에 일평균 이용자 수가 이전 룰베이스 기반 챗봇 대비 약 8배 증가하며 ‘엔카믿고’ 서비스 활성화에 기여하고 있다고 29일 밝혔다.

엔카닷컴의 AI 챗봇은 매물마다 연식, 주행거리, 옵션, 가격 등이 모두 다른 ‘일물일가’ 중고차 특성에 최적화된 상담 서비스를 제공한다. 시장 상황에 따라 실시간으로 가격이나 거래 상황이 변하는 중고차 시장의 특성을 고려해 같은 질문이라도 매물별 1:1 맞춤으로 상황에 맞게 답변할 수 있도록 국내 최초로 ‘동적 프롬프트 생성’ 방식을 적용한 것이 특징이다.

또한, 누구나 편리하게 원하는 매물을 찾을 수 있도록 AI 큐레이션 기능도 추가 도입했다. 이를 통해 AI 챗봇과 자연어로 대화하며 원하는 조건에 맞는 매물을 한층 더 쉽고 빠르게 탐색할 수 있다.

지난 7월 베타 테스트를 거쳐 8월 정식 론칭한 엔카닷컴의 AI 챗봇은 도입 이후 지속적으로 이용자 수가 증가하고 있다. 지난 9월까지 3개월 간 AI 챗봇을 통해 ‘엔카믿고’ 서비스를 신청한 비율은 전체의 약 15%이며, 이는 믿고 서비스의 전체 신청 규모를 확장하는 효과로 이어지고 있다.

동기간 AI 챗봇을 통해 엔카닷컴의 내 차 사기 서비스인 ‘엔카믿고’ 배송 및 방문 서비스 페이지로 유입된 일평균 이용자 수는 룰베이스 기반 챗봇 대비 약 8배, 실제 ‘엔카믿고’ 서비스 신청까지 연결된 고객 수도 5배 이상 늘었다.

엔카닷컴 관계자는 “AI 챗봇의 이용률 상승은 단순한 수치 증가를 넘어 구매로 이어질 수 있는 ‘엔카믿고’ 전체 서비스의 신청 규모가 확대되는 유의미한 효과를 도출해 내고 있다“며, ”앞으로도 보다 편리하고 신뢰할 수 있는 플랫폼으로 나아가기 위해 AI 챗봇을 비롯한 기술 역량을 지속적으로 고도화해 나갈 것“이라고 말했다.