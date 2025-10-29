신세계그룹사 브랜드 총출동…30일부터 지점별 혜택

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계사이먼이 ‘2025 쓱데이’를 맞아 프리미엄 아울렛 전점에서 ‘신세계그룹 페스타’를 개최한다고 29일 밝혔다.

신세계그룹 페스타는 신세계그룹사 브랜드가 총출동하는 쇼핑 축제다. 여주와 시흥 프리미엄 아울렛에서 10월 30일부터 11월 9일까지, 파주와 부산 프리미엄 아울렛에서 11월 13일부터 11월 23일까지 개최한다. 그룹사 브랜드 모두 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인 등 풍성한 혜택을 제공한다.

신세계팩토리스토어는 F/W(가을/겨울) 상품과 시코르 상품 특가전을 연다. 해외 명품 및 의류 특가전도 펼친다. 와인앤모어는 인기 주류 30종을 최대 50% 추가 할인하고 시음 행사도 한다.

패션 브랜드에서는 델라라나, 일라일, 스튜디오 톰보이, 보브, 지컷 등 여성의류 브랜드와 에르노, 브루넬로 쿠치넬리, 아르마니, 폴스미스, 어그 등 해외 브랜드가 참여한다. 제이린드버그, 필립플레인골프 등 골프 브랜드에서도 F/W(가을/겨울) 시즌 골프 의류와 용품을 최대 20% 추가 할인한다.

쇼핑에 혜택을 더하는 선착순 카드 사은행사도 준비했다. 주말 행사를 진행하는 점포에서 삼성카드로 결제하면 금액대별 5% 상당의 신세계 상품권을 증정한다.

신세계사이먼 관계자는 “2025 쓱데이를 기념해 신세계그룹사 브랜드의 혜택을 한곳에서 만날 수 있는 기회”라며 “앞으로도 신세계사이먼 프리미엄 아울렛에서만 경험할 수 있는 차별화된 쇼핑 경험과 혜택을 확대하겠다”고 말했다.