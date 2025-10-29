中 단체 관광객 무비자 제도·APEC 기대감

[헤럴드경제=정석준 기자] 지난달 국내 면세점을 찾은 외국인 고객이 100만명을 넘어섰다. 100만명 돌파는 5년 8개월 만이다. 중국 단체 관광객 무비자 제도 시행과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최를 앞두고 면세업계의 회복 조짐이 뚜렷하다.

29일 한국면세점협회에 따르면 지난달 국내 면세점 구매 고객 수는 261만9835명으로, 지난해 9월 250만5119명보다 4.6% 늘었다. 내국인 고객 수는 2.9% 감소했지만, 외국인 고객 수는 84만9516명에서 101만2368명으로 19.2% 늘었다.

면세점 외국인 구매 고객이 100만명을 넘어선 것은 코로나19 사태 이전인 2020년 1월(155만명) 이후 5년 8개월 만이다. 최근 전 세계에서 K-푸드·패션 등에 대한 관심이 높아지며 한국을 찾는 외국인이 많아진 영향으로 풀이된다.

한국관광공사 통계를 살펴보면 중국 관광객은 지난 1월 36만4000명에서 3월 41만7000명으로 늘었다. 이후 7월 60만2000명, 8월 60만5000명으로 60만명대를 유지했다. 최신 수치인 지난 8월 중국 관광객 역시 코로나19 유행 전인 2019년 8월(57만8000명)보다 많았다. 지난달 말 중국 단체 관광객 무비자 입국이 허용되면서 면세업계 ‘큰 손’인 중국 고객이 늘어나는 점도 긍정적이다.

신세계면세점은 지난달 29일 중국 단체 관광객 무비자 제도가 시행된 이후 지난 26일까지 명동점을 방문한 중국인 관광객이 작년 동기 대비 약 90% 증가했고, 매출도 40%가량 늘었다고 밝혔다. 특히 이달 매장을 찾은 고객 중 중국인 비중은 77%, 중국인의 매출 비중은 86%로 압도적이었다.

롯데면세점 역시 단체 무비자 입국 허용 이후 중국 단체 관광객 수가 지난해보다 17% 늘었다. 롯데면세점의 중국인 매출 비중도 60%를 넘었다.

면세업계는 중국 단체 관광객 무비자 정책을 이용하는 여행객이 애초 큰 기대만큼 폭발적이지 않았다는 반응이다. 하지만 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최에 이어 내달 1일 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖는 등 한중 관계의 우호적인 분위기가 이어지고 있다고 전했다.

특히 중국의 마이스(MICE) 단체는 정부의 정책 방향에 따라 움직이는 경향이 있다. 오는 한중 정상회담에서 한한령(限韓令·한류 제한령) 해제나 완화에 대한 ‘신호’가 나온다면 중국 관광객이 급증할 것으로 업계는 기대했다.

박종렬 흥국증권 연구원은 “면세점은 코로나 팬데믹(세계적 대유행), 따이공(중국 보따리상) 정책 변화와 외국인 관광객 소비 행태 변화 등으로 부진했으나 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 입국 허용에 따라 4분기부터 인바운드(외국인의 국내 여행) 회복이 가시화되며 반전의 계기가 마련될 것”이라며 “제반 여건은 마련된 상황”이라고 평가했다.