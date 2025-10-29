[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 선(禪)센터에서 ‘APEC 2025 KOREA’ 기간 중 참가국의 CEO 및 관계자를 대상으로 선(간화선) 체험 프로그램 ‘Ganhwa Seon(zen) Experience Program’을 개최했다고 28일 밝혔다.

이번 프로그램은 “Peace of Mind and Prayers for World Peace through Ganhwa Seon(Zen) Practice”를 주제로로 열렸으며 APEC 참가국 CEO와 국내외 귀빈 그리고 외국인 참가자 11개국 100여명이 참석했다.

간화선 체험의 지도법사는 안국선원장인 수불스님(BBS불교방송 이사장, 동국대 석좌교수)으로, 참가자들은 참선 체험 등을 통해 선(禪)의 정신을 몸소 체험하고 스님과의 질의 응답을 통해 궁금증을 해결하는 시간을 가졌다.

또 선다도와 전통불교사찰음식 발우공양 체험도 함께 이뤄져 참가자들의 큰 호응을 얻었다.

안국선원장 수불스님은 “한 번의 체험이 완전한 깨달음을 주지는 않더라도 깨달음으로 향하는 문을 열어주는 계기가 되기를 바란다“며 ”이번 프로그램이 각국 참가자들의 마음에 평화의 씨앗을 심는 자리가 되길 바란다”고 전했다.

동국대 WISE캠퍼스 류완하 총장은 환영사를 통해 “이번 프로그램은 자신을 돌아보고 세상을 새롭게 바라보는 깨달음의 시작이 될 것“이라고 말했다.