노동연 “1000인 이상 기업 84% 재고용”…중소기업은 기존 임금 유지·인상 비율 높아 “숙련·태도 인정” vs “인건비 절감” — 재고용 이유도 기업 규모 따라 엇갈려

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기업 규모가 클수록 정년퇴직자를 다시 채용하는 ‘재고용 제도’를 운영하는 비율이 높게 나타났다. 다만 재고용 근로자에게 지급하는 임금 수준은 대기업일수록 크게 낮아지는 반면, 중소기업은 기존과 비슷하거나 오히려 더 주는 사례도 적지 않았다.

29일 한국노동연구원이 발표한 ‘2024년 계속고용 실태조사: 정년 후 재고용 제도를 중심으로’ 보고서에 따르면, 근로자 100명 이상 제조업체 614곳 중 64%(393곳)가 정년퇴직자를 재고용하고 있었다. 특히 1000명 이상 대기업의 재고용 비율은 83.9%로, 100~299명 이하 중소기업(64%)보다 크게 높았다.

조사 대상이 제조업체인 만큼 생산직 재고용률은 매우 높았다. 생산기능직의 경우 재고용하지 않는다고 응답한 기업은 8.4%에 불과했으며, 경영지원직은 46.8%가 재고용하지 않는다고 답했다. 대부분(97.5%)의 기업은 재고용 근로자가 정년 전과 동일한 업무를 맡는다고 응답했다.

임금 결정 방식에서는 기업 간 차이가 뚜렷했다. 생산직·경영지원직 모두 약 70% 이상이 “기존 정규직과는 다른 기준이나 방식으로 임금을 정한다”고 답했다. 반면 기업 규모가 작거나 노조가 없는 사업장은 동일 기준을 적용하는 경우가 많았다.

이 같은 임금 조정 방식을 ‘임금피크제’로 부르는 기업은 20% 수준에 그쳤다. 연구진은 “명목상 임금피크제가 아니더라도 재고용 과정에서 다양한 형태의 임금조정이 이뤄지고 있음을 보여준다”고 분석했다.

정년 도달 후 임금 수준을 보면, 대기업일수록 삭감 폭이 컸다. 1000명 이상 기업의 경영지원직은 기존 임금의 60~80% 수준이라는 응답이 83.3%였으며, ‘변화 없음’은 16.7%에 그쳤다. 반면 100~299명 규모 기업은 ‘변화 없음’이 43.4%, ‘60~80% 수준’이 45.1%로 나타났다. 중소기업의 경우 오히려 임금을 더 준다는 응답도 두 직종 모두 약 4%였다.

정년퇴직자를 다시 채용하는 이유로는 ‘숙련된 기술과 성실한 업무 태도’가 가장 많이 꼽혔다. 생산직에서는 ‘인건비 절감’과 ‘청년 신규채용 어려움에 따른 인력난 완화’ 등 현실적 이유도 다수 제시됐다.

한국노동연구원은 “재고용 근로자의 대부분이 동일한 업무를 수행하지만, 임금 삭감 여부와 수준은 천차만별”이라며 “이는 재고용 과정에서 다양한 직무 조정이 함께 이뤄지고 있음을 시사한다”고 밝혔다.