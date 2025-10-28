[헤럴드경제=김벼리 기자] 여야는 국회 운영위원회 전체회의를 하루 앞둔 28일 김현지 대통령실 제1부속실장 등 주요 증인 채택 문제를 논의하기 위한 협상에 나섰지만 합의에 이르지 못했다.

운영위 여야 간사인 더불어민주당 문진석·국민의힘 유상범 원내수석부대표는 이날 오후 국회에서 2시간가량 증인 채택 문제를 논의했다.

국회 운영위는 29일 전체회의에서 국정감사 기관 및 일반 증인·참고인 채택 안건을 논의, 의결한 뒤 다음 달 6일 대통령실 대상 국감을 진행할 예정이다.

이날 회동에서 민주당은 대통령실 국감 당일 오전에만 김 실장을 증인으로 출석시키자고 제안했으나, 국민의힘이 오후까지 남아서 국감을 받아야 한다고 맞섰다. 이에 따라 전체 일반 증인·참고인에 대한 합의가 무산됐다.

문 수석부대표는 “김 실장이 국감 당일 오후 2시 대통령 일정을 소화해야 해 오전 중으로 출석도록 하자고 했는데, 저쪽에서 받아주지 않아 결렬됐다”고 전했다. 유 수석부대표는 “민주당은 국감 당일 오전에만 증인으로 출석시키겠다고 했는데 오전에는 각종 업무보고가 진행되므로 사실상 1시간밖에 증인으로 출석하지 않는 것이다. 형식적으로 출석 명분쌓기용”이라며 “적어도 주 질의 시간 전체에 출석해 질문에 답해야 수많은 의혹 해소가 가능하다”고 말했다.

김 부속실장과 별개로 민주당은 대통령실 국감에 ‘12·3 내란’의 진상 규명이 필요하다며 윤석열 전 대통령 부부, 정진석 전 대통령 비서실장을 비롯한 50명가량을 일반 증인으로 부르자고 요구한 것으로 알려졌다.

이에 맞서 국민의힘은 임명 배후에 김 부속실장이 있다는 의혹이 제기된 김인호 산림청장과 전직 경기도청 5급 별정직 공무원 배모 씨, 김 부속실장의 배우자인 세무사 최모 씨, 10·15 부동산 대책 발표 후 설화로 사퇴한 이상경 전 국토교통부 1차관 등을 증인으로 채택할 것을 요구한 것으로 전해졌다.

문 수석부대표는 “저쪽은 김 부속실장 한 명을 부르기 위해 (대통령실)인사비서관 등 전례가 없는 직원을 다 부르겠다는 취지다. 심지어 (이재명 대통령과 김 실장의)성남시 재직 시절과 관련해 묻겠다며 김 실장 남편까지 부르겠다는데 너무 심한 것 아니냐”며 “국감 취지에 안 맞다”고 지적했다.

이어 “내일 오전 운영위 회의가 열리기 전까지 기다리겠다는 게 우리 당 입장”이라며 “내일까지는 아까 제안한 내용(국감 당일 김 실장 오전 출석)이 살아 있다”고 말했다.

유 수석부대표는 “김현지 증인 출석이 합의되지 않아 결국 운영위 국감의 모든 증인과 참고인 출석이 합의에 이르지 못하게 됐다”며 “민주당이 내란 국감이란 명분으로 (윤 전)대통령 부부까지 포함해 약 50명의 증인을 신청한 건 사실상 김 실장을 출석시키지 않겠다는 의도”라고 반박했다.

그러면서 “민주당에서 전향적인 자세를 보인다면 저는 언제든 만날 준비가 돼 있다”고 덧붙였다.