[헤럴드경제=김벼리 기자] 다카이치 사나에 일본 총리는 28일 “(도널드 트럼프 미국 대통령과)한미일 등 우방국과 연계를 한층 더 추진할 것도 확인했다”고 말했다.

이날 다카이치 총리는 트럼프 대통령과 정상회담 이후 요코스카 기지에 정박한 미 해군 원자력 추진 항공모함 조지워싱턴(CVN-73)함을 시찰한 뒤 총리 관저에 돌아와 취재진에게 “폭넓은 분야에서 솔직한 논의를 통해 큰 성과를 올릴 수 있었다”며 이같이 말했다.

다카이치 총리는 “중요광물, 희토류, AI(인공지능) 등 중요 기술과 조선 등 분야에서 경제 안보 협력을 한층 더 강화해갈 것을 확인했다”고 말했다.

또 “미일 동맹의 억지력, 대처력을 한층 강화하고 동시에 한미일 등 우방국과 연계를 한층 더 추진할 것도 확인했다”고 전했다.

북한에 대한 대응과 관련해서는 “납치 문제에 대한 협력을 구해 트럼프 대통령으로부터 전면적 지지를 얻었다”며 “북한의 완전한 비핵화를 향한 약속도 새롭게 확인했다”고 덧붙였다.

‘방위비 증액 규모에 관한 얘기가 오갔는지’에 대해서는 “별다른 얘기가 없었다”며 “숫자를 염두에 둔 대화는 없었다”고 말했다.