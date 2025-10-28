- 소재전자·AI·바이오 등 유망기술 중심

[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 28일 서울 코엑스에서 열린 ‘2025 KAIST 테크 페어’에서 KAIST와 공공기술 이전 및 사업화 활성화 촉진 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 KAIST가 보유한 우수 기술의 이전과 사업화 촉진을 위해 양 기관이 추진해 온 실무 협력을 바탕으로 체결됐다.

특구재단은 지난 4월부터 KAIST의 특허 포트폴리오를 기반으로 소재전자, AI‧모빌리티‧로봇, 바이오‧의학‧헬스케어 등 사업화 유망기술을 선별해 수요기업과 연구자 간 기술교류를 위한 맞춤형 라운드테이블을 운영해 왔다.

그 결과 수요기반 협력 모델의 가능성을 확인했고, 이번 협약을 계기로 이러한 협력 체계를 보다 공식화하고 지속가능한 방식으로 확장해 나갈 수 있게 됐다.

협약의 주요내용은 ▷유망 연구성과의 기술이전 촉진 ▷공공기술 기반 창업 및 연구소기업 설립 ▷연구소기업, 기술이전기업 등의 성장지원 ▷기술사업화 네트워크 활용과 정보 공유 확대로, 기술사업화 전 주기를 아우르는 협력 체계를 구축해 나갈 예정이다.

이날동 협약식에는 임문택 특구재단 대덕연구개발특구본부장, 이건재 KAIST 기술가치창출원장이 참석했으며, 양 기관은 이번 협약을 계기로 후속 기술 매칭과 창업 연계 지원 등 실질적 성과 창출에 속도를 낼 계획이다.

정희권 특구재단 이사장은 “이번 협약은 KAIST 원천기술의 실질적 이전과 창업 연결을 통해 산업 활용을 본격화하는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 특구재단은 과학과 산업, 학문과 시장을 잇는 딥테크 생태계의 설계자로서 역할을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.