도심의 ‘일상적 럭셔리’ 실현 그랑서울점 오픈 첫날 방문객 몰려

[헤럴드경제=강승연 기자] 신세계프라퍼티는 28일 스타필드의 가치를 도심으로 확장한 새로운 브랜드 ‘스타필드 애비뉴(Starfield Avenue)’ 1호점을 정식 오픈했다.

광화문과 종로를 잇는 핵심 입지에 들어선 ‘스타필드 애비뉴 그랑서울’은 ‘다이닝 데스티네이션’을 콘셉트로, 여유와 감각을 동시에 누릴 수 있는 새로운 미식 복합공간이다.

미쉐린 2스타 ‘주옥’ 출신 이종욱 셰프의 스테이크 하우스 ‘마치’를 비롯해 프렌치 테크닉으로 제철 식재료를 풀어내는 ‘콘피에르 셀렉션’, 정통 일식집 ‘이모와슌’, 회전초밥 브랜드 ‘갓덴스시’의 프리미엄 버전 ‘하우스 오브 갓덴’ 등이 입점했다.

오픈 첫날인 이날 오전부터 방문객들의 발길이 이어지며 주변 상권 일대가 활기를 띠었다. 점심시간이 다가오자 주요 레스토랑 앞에는 새로운 경험을 즐기려는 직장인과 관광객들로 대기 행렬이 생겼다.

신세계프라퍼티는 스타필드 애비뉴를 리테일과 다이닝, 문화가 유기적으로 교차하는 복합공간으로 정했다.

‘애비뉴(길)’라는 이름처럼 도심 한가운데를 걷는 듯한 동선 속에서 다양한 미식 경험이 이어지도록 설계됐다. 스타필드가 만들어온 ‘머무는 가치’를 일상 가까이로 확장하며, 바쁜 일상 속에서도 잠시 멈춰 감각과 취향을 환기할 수 있는 공간으로 완성됐다.

공간은 ‘일상적 럭셔리’라는 키워드 아래, 도심에서의 품격 있는 하루를 담아냈다. 낮에는 활기찬 도시의 리듬이, 밤에는 우아한 여유가 스며들도록 감각적인 디자인과 세심한 디테일로 구성했다는 설명이다.

신세계프라퍼티 관계자는 “스타필드 애비뉴 그랑서울은 리테일과 다이닝, 도시의 일상을 잇는 새로운 거점”이라며 “반복되는 일상을 보다 품격 있고 여유롭게 완성할 수 있는 라이프 스타일 경험을 지속 제안할 것”이라고 말했다.