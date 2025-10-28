[헤럴드경제(평택)=박정규 기자]경기도는 28일 서울 SETEC 세미나실에서 ‘2025 경기도 평택항 포럼’을 열고 친환경 항만 전환을 위한 녹색 항로 구축 전략 등 평택항의 발전 방향에 대해 논의했다.

경기도가 주최하고 경기평택항만공사가 주관하는 이번 포럼은 김석구 경기평택항만공사 사장, 경기도의회 김동영 건설교통위원회 부위원장을 비롯한 해운·항만·물류 관계자 150여 명이 참석한 가운데 평택항의 발전을 위한 선사·포워더·화주 간 교류를 위해 마련됐다.

포럼에서는 먼저 주제 발표가 진행됐다.

한주은 기후솔루션 연구원은 ‘탄소중립을 향한 평택항 녹색 해운 항로 전략’이라는 주제로 평택항은 대한민국 자동차 무역의 핵심 거점으로 친환경 전환에 최적화된 항만으로 그린 메탄올, 그린 암모니아와 같은 비화석(무탄소) 연료를 사용하는 녹색 해운항로의 필요성에 대해 설명했다.

유병용 한국조선해양 미래기술연구원 상무는 ‘친환경 해상운송 항로 구축’의 주제로 평택항의 수소항만을 위한 수소 운반선·추진선 개발현황에 대해 공유했다.

김영선 HMM R&D 팀장은 ‘해운선사의 친환경 연료 전환 전략’의 주제로 국제 해운업계 온실가스 배출을 2050년까지 배출제로로 전환한다고 설명했다.

김상현 현대자동차 수소 비즈니스기획팀장은 ‘현대자동차 그룹의 글로벌 항만 탈산소 추진 전략’의 주제로 평택항의 탄소중립 수소항만 구축을 위한 항만장비와 수소인프라 및 수소트럭 보급 등 현대차 그룹의 협력에 대해 설명이 이어졌다.

이어진 토론에서는 정태원 성결대학교 교수가 좌장을 맡고, 이민우 경기도 물류항만과장, 정수현 평택대학교 교수, 김형태 한국의학연구소(KMI) 연구위원이 토론자로 참여해 평택항의 친환경 항만 전환과 관련해 의견을 교환했다.

김기범 경기도 철도항만물류국장은 “평택항은 경기도 유일의 국제 무역항으로 녹색 항로 구축을 통한 친환경 항만 전환이 될 수 있도록 노력하겠다”라며, “해운·항만·물류 관계자분들의 관심과 협조 부탁드린다”고 말했다.