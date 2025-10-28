행복청, ‘세종 국가상징구역 토론회’ 개최 국가상징구역, 행정·입법·개방공간으로 구성 마스터플랜 국제공모 방향성 구체화 후속 진행

[헤럴드경제=신혜원 기자] 행정중심복합도시건설청(행복청)은 강준현·김종민·박수현·황운하 국회의원실과 공동으로 ‘세종 국가상징구역 토론회’를 열고 국가상징구역의 기본 구상과 향후 발전 방향 등을 논의했다고 28일 밝혔다.

이번 토론회는 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당이 들어설 국가상징구역이 어떤 국가적 가치와 철학을 담아낼 것인가를 주제로 열렸다. 지난달부터 진행 중인 ‘행정중심복합도시 국가상징구역 마스터플랜 국제공모’의 방향성을 구체화하는 후속 단계이기도 하다.

강주엽 행복청장은 개회사에서 “이번 토론회는 국가상징구역 조성에 대한 다양한 의견과 지혜를 모으는 자리”라며 “대한민국의 시대정신과 국민의 기대, 그리고 미래 세대를 위한 비전을 담아낼 수 있는 뜻깊은 논의의 장이 되길 바란다”고 말했다.

세종 국가상징구역은 행정중심복합도시(행복도시) 중심부 S-1생활권 약 210만㎡ 부지에 조성되며, 향후 행정·입법, 시민을 위한 개방형 공간이 어우러질 예정이다. 행복청은 이번 국제공모를 통해 국가상징구역의 도시계획 및 공간 구조, 주요 건축물 배치, 상징 경관 등을 종합적으로 설계하는 한편 국민참여 심사제를 도입해 국민이 직접 공간 조성 과정에 목소리를 낼 수 있도록 했다.

이날 토론회에서는 도시·건축·역사·조경 등 각 분야 전문가들이 국가상징구역의 비전과 정체성을 두고 다양한 의견을 제시했다.

황재훈 충북대 교수는 “국가상징구역을 시민들이 자유롭게 소통할 수 있는 수평적·개방적 공간으로 조성하고 대통령 세종집무실과 국회 세종의사당을 국민 소통의 중심으로 구축해야 한다”고 밝혔다.

임석재 이화여대 교수는 “국가 정체성을 분명히 규정하고 이를 담아낼 매체로 건축과 공간을 선택해야한다”며 “그 안에 역사성과 공공성이 조화를 이뤄야 한다”고 강조했다.

김도년 성균관대 건축학과 교수는 국가상징구역을 인공지능(AI)·스마트도시·스마트모빌리티 등 첨단 기술과 도시 비전을 융합하는 국제적 선도지구로 발전시킬 것을 제안했다. 송하엽 중앙대 건축학부 교수는 “다문화·평등·환경·역사의 가치를 담고 건축물과 인프라 환경이 연결되며 국민과 교감하는 의미 충만한 장소가 돼야한다”고 강조했다.

행복청 관계자는 “토론회에서 제시된 다양한 의견을 앞으로의 추진 과정에 적극 반영하고, 우리나라의 정체성과 비전이 담긴 상징공간을 국민과 함께 만들어 가겠다”고 했다.

국가상징구역 마스터플랜 국제공모는 오는 11월 20일까지 작품을 접수 받아 국민 참여 투표와 전문가 심사를 거쳐 12월 중순 당선작을 발표한다. 행복청은 앞으로도 설계공모, 도시계획 수립, 건축설계 등 후속 절차마다 국민이 참여할 수 있는 창구를 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.