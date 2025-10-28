정부 첫 공식 추모식…서울 전역에 오전 10시 29분부터 1분간 추모사이렌

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 10.29이태원참사 3주기를 맞아 29일 오전 10시 29분 광화문 광장에서 ‘3주기 기억식’을 개최한다고 28일 밝혔다.

이날 기억식은 10.29이태원참사 유가족협의회, 10.29이태원참사 시민대책회의, 서울특별시와 공동으로 추진됐다.

이 자리에는 정부대표인 김민석 국무총리를 비롯한 국회의장, 정당 및 종교단체 대표, 시민단체, 일반국민 등 2000여 명이 참석한다.

이번 ‘3주기 기억식’은 정부대표가 처음으로 참석해 10.29이태원참사 희생자를 추모하고 유가족을 위로하는 자리의 성격을 갖는다.

이날 추모식은 오전 10시 29분 서울 전역에 울리는 추모사이렌과 함께 희생자에 대한 묵념으로 시작되고, 유가족 대표 인사, 추모영상 상영, 추모사, 3주기 추모시 낭독, 외국인 희생자 유가족 인사, 추모공연 등으로 진행된다.

송해진 유가족협의회 운영위원장 인사말에 이어 우원식 국회의장, 송기춘 10.29이태원참사특별조사위원장, 문소리 배우가 추모사를 낭독한다.

추모영상은 참사 발생 이후 지난 3년의 시간을 돌아보며 진정한 애도와 진상규명을 다짐하는 내용으로 구성됐고, 추모글은 외국인 희생자 유가족 대표가 낭독한다.

박소란 시인이 직접 추모시를 낭송하고, 가수 안예은이 노래 ‘상사화’와 ‘만개화’를 부르며 희생자들을 기린다.

희생자의 이야기를 바탕으로 한 ‘찬란히 빛나는 나의 별’ 뮤지컬 공연 후에, 10.29이태원참사 시민대책회의에서 공동선언문을 낭독하며 ‘3주기 기억식’을 마무리한다.

윤호중 행안부 장관은 “이번 3주기 기억식은 정부와 유가족이 함께 마음을 모아 준비한 정부의 첫 공식 추모식”이라며 “정부는 이태원에서 고귀한 생명을 잃은 희생자들을 끝까지 기억하고, 그 유가족이 겪은 아픔을 함께 나누고 보듬겠다”라고 말했다.