최대 약 1000억원 규모의 단계적 투자 단행 경남 창녕군에 고강도 알루미늄 소재 설립

[헤럴드경제=김성우 기자] 세아베스틸지주(대표이사 이태성·김수호)가 구조적 성장세에 진입한 글로벌 항공기 소재 시장의 선제적 수요 대응 및 미래 성장동력 확보를 위한 신규 투자에 나선다고 28일 밝혔다.

세아베스틸지주의 자회사 세아항공방산소재(대표이사 성창모)가 연간 770톤 규모의 고강도 알루미늄 소재를 생산하는 신공장을 경남 창녕군에 구축한다고 28일 밝혔다. 투자 규모는 약 588억원으로, 오는 2027년 상반기 준공을 마치고 하반기부터 고강도 항공용 알루미늄 소재 상업생산에 돌입해 보잉(Boeing), 엠브라에르(EMBRAER), 이스라엘 항공우주산업(IAI) 등 글로벌 항공기 제작사에 소재를 공급할 예정이다. 세아항공방산소재는 알루미늄 신공장 설립 이후 2034년까지 추가적인 설비 증설도 계획하고 있어, 중장기적으로 총 투자 규모를 약 1000억원까지 확대할 방침이다.

세아항공방산소재의 알루미늄 신공장은 최신식 압출기를 비롯해 열처리기 등 첨단 생산 라인이 구축되며, 항공기 동체·날개에 공급되는 핵심 알루미늄 소재가 생산될 예정이다. 특히, 고온에서 소재를 급격히 냉각시켜 고강도·고내식성·고인성을 구현하는 급랭 방식 특수 열처리 설비를 국내 최초로 도입해 항공용 알루미늄 소재 기술 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

금번 세아항공방산소재의 신규 투자 결정은 철강 시장의 구조적 침체가 깊어지는 가운데, 항공·방산 소재 중심으로 사업 포트폴리오를 성공적으로 전환해 달성한 성장세를 가속화하기 위함이다. 실제로, 세아항공방산소재는 올해 상반기 매출 660억원, 영업이익 134억원, 영업이익률 20.3%로 창사 이래 상반기 최대 실적을 달성하는 등 가파른 성장세를 보이고 있다.

글로벌 항공기 소재 시장 전망도 밝다. 한국우주항공산업협회 ‘세계항공우주 소재시장 보고서 (2023)’에 따르면 항공기 소재 시장은 지난 2022년 44조원에서 오는 2032년 약 102조원 규모로 약 132% 성장할 것으로 전망되는 등 구조적 성장이 확실시되고 있다.

세아베스틸지주 관계자는 “세아항공방산소재의 알루미늄 신공장 설립은 시장 데이터로 성장성이 확인된 글로벌 항공 소재 분야의 고부가가치 알루미늄 소재 시장 선점을 위한 결정이다”라며 “축적된 고강도 알루미늄 소재 생산 기술을 바탕으로 글로벌 항공기 제작사들의 핵심 공급망 파트너로 자리매김해, 대한민국을 대표하는 항공·방산 소재 대표 기업으로 도약해 나갈 계획이다”고 밝혔다.