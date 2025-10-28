전산센터 화재, 공황매도 등 가정해 위기대응 능력 강화 위한 훈련 진행

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 28일 서울 여의도 코스콤 본사와 안양 전산센터에서 재난대응역량 강화를 위한 ‘2025년 금융분야 재난대응 안전한국훈련’을 실시했다고 밝혔다.

이번 훈련에는 금융위와 코스콤·금융감독원 등 8개 금융 유관기관, 안양시청, 안양소방서, 안양동안경찰서, 안양시동안구보건소, 한국전력 안양군포의왕지사, 육군2506부대 등 총 15개 기관이 참여했다.

이들 기관은 최근 중요성이 부각되는 전산센터의 화재·폭발 상황을 가정해 재난 상황 인지와 전파, 대피 및 인명구조 활동, 소방서 출동과 화재진압 등의 현장훈련을 실시했다. 화재로 인한 금융 국가핵심기반의 주요 기능 마비, 그와 관련된 유언비어의 급격한 확산 등으로 발생한 공황매도 상황을 가정한 토론훈련도 진행했다.

이억원 금융위원장은 중앙사고수습본부 회의를 직접 주재해 코스콤의 화재 발생 상황에 대한 대처와 전산센터 기능 마비에 따라 대체 사업장으로 전환하는 과정 등을 점검했다.

또한 재난 발생시 복구 방안에 대한 주제발표 과정에서 재난발생 대비 매뉴얼과 위기대응체계, 재해복구센터 현황, 백업시스템 확충과 데이터센터 이중화 등 각 기관의 재난대비 태세를 확인했다. 기관별 주요 시스템·시설 리스크 점검 결과를 보고받고 미비한 사항에 대해서는 신속한 보완조치를 지시했다.

이 위원장은 “금융 인프라의 심장인 전산센터 사고는 철저하게 예방·대응하지 못할 경우 국민의 일상생활 곳곳에 불편을 초래하고 금융시장의 혼란을 일으키는 등 큰 사회적 비용을 유발할 수 있다”면서 “최근 코스피가 박스권을 벗어나 주가가 사상 최고가를 기록하는 등 자본시장이 새롭게 도약하는 시점에서 현재의 상승세를 지속하기 위해선 철저한 재난 예방과 대응이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

금융위는 이번 점검을 토대로 향후 국가핵심기반 마비 재난 위기관리 매뉴얼에 개선사항 등을 반영해 실효성을 높여 나갈 방침이다.