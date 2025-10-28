28일 오전 10시 구로구청 강당에서 제13기 수강생 121명 수료

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 28일 구청 강당에서 ‘제13기 일소일소(一笑一少) 어르신 문화대학’ 수료식을 개최했다.

이번 문화대학은 구로구에 거주하는 만 65세 이상 어르신 150명을 대상으로 지난 9월 16일부터 6주간 인문학, 건강교육, 심리학, 노래교실, 현장학습 등 다채로운 프로그램을 통해 어르신들에게 배움의 즐거움과 삶의 활력을 제공했다.

식전 행사로는 김민희 공연단의 가야금, 부채춤 공연이 펼쳐져 수료식의 시작을 한층 풍성하게 했다.

이날 수료식에는 장인홍 구로구청장을 비롯한 수료생 121명이 참석해 학사모와 학사복을 착용하고 그동안의 학습 성과를 함께 축하했으며, 강의에 성실히 참여한 어르신들에게는 수료증이 전달됐다.

장인홍 구로구청장은 “배움과 웃음으로 하루하루를 채워나가신 어르신들께 진심으로 감사와 박수를 보낸다”며 “앞으로도 어르신들의 건강하고 행복한 노후를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.