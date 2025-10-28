글로벌 시장에서 보호무역이 재부상하고 있다. 관세와 현지 생산 요구, 각종 규제 등이 상수로 굳어진 환경에서 단순 가격 경쟁만으로는 기업들이 설 자리가 빠르게 좁아지는 실정이다.

현대 마케팅 이론을 정립한 필립 코틀러가 일찍이 지적했듯, 오늘의 소비자는 제품 그 자체가 아니라 브랜드가 품은 가치와 이야기를 소비한다. 가격의 무대가 축소될수록 남는 경연장은 결국 서사다. ‘왜 이 브랜드가 존재하는가’에 답하지 못하면, 알고리즘의 소음 속에서 쉽게 잊히게 된다.

이 명제를 또렷하게 체현한 곳으로 트레이더 조(Trader Joe’s)를 꼽을 수 있다. 이들은 매장을 하나의 ‘항해 세계관’으로 설계한다.

하와이안 셔츠를 입은 직원, 선창을 연상시키는 매대와 동선, 지역·계절별로 달라지는 진열이 결합한다. 이 때 고객은 단순 구매자가 아니라 보물을 찾는 모험가가 된다. 겉으로는 매장 콘셉트처럼 보이지만, 중요한 대목은 이 미장센이 운영 시스템과 맞물려 작동하는 치밀한 서사라는 점이다.

트레이더 조는 재고 과잉을 지양하고 회전 중심의 운영을 택해왔다. 소수의 품목 구성에 집중하고, 자체상표(PB) 비중을 높여 중간 마진과 외부 브랜드 비용을 걷어낸다. 이 방식은 공급·진열·폐기까지 연결된 비용을 낮추고, 회전 속도를 끌어올린다. 물론 그에 따른 비용도 있다. 재고를 최소화하면 품절이 잦아지고, 재방문 고객의 수요를 온전히 소화하지 못하는 순간이 생긴다.

영리한 지점은 바로 여기서 드러난다. 이런 품절 현상이 소비자 경험에서 ‘보물찾기’로 해석된다는 것이다. 매장의 기본 톤이 ‘발견’인 만큼, 고객은 “이 상품은 다음 번에 와도 없을 수 있다”는 사실을 경험의 일부로 받아들인다.

기대의 허들이 낮아지면서 품절은 불만으로만 귀결되지 않고, “오늘의 항해에서 놓친 보물”이라는 감정으로 전환된다. 동시에 “있을 때 사야 한다”는 즉시 구매 심리가 작동한다. 희소성에서 오는 불편을 줄이고, 오늘의 발견을 행동으로 연결하는 장치다. 빠른 회전은 신선도와 품질 체감도까지 끌어올리고, 미달 품목은 신속히 단종해 기준을 명확히 한다.

매장은 항해라는 세계관을 품고, 고객은 그 안에서 매번 새로운 발견을 경험한다. 이 경험이 운영의 선택과 집중과 맞물리면서, 하나의 이야기로 응축된다. 고객은 ‘저렴하지만 기대 이상의 품질’이라는 체험을 반복 학습하고, 신뢰는 선택의 관성으로 축적된다. 트레이더 조가 파는 것은 값싼 식료가 아니라 ‘발견의 가치’ 그 자체라고 할 수 있다.

결론은 이렇다. 글로벌 관세가 상품 가격의 신호를 흐리고, 알고리즘이 주목의 문지기가 된 시대에 브랜드를 통과시키는 힘은 결국 스토리다.

우리 기업이 집중해야 할 과제는 화려한 로고가 아니라, ‘왜’의 문장화다. 창업 동기, 제조 철학, 고객 피드백을 체계적으로 엮어 신뢰의 서사를 축적해야 한다. 트레이더 조가 보여준 것처럼, 서사와 운영을 결박할 수 있을 때 가격의 한계를 넘어설 수 있다. 보호무역의 거친 파고 위에서 성장하고자 한다면, 마지막 질문은 하나로 수렴한다. 당신의 스토리는 과연 무엇인가.

경기우 코트라 LA무역관 차장