[헤럴드경제=정석준 기자] 파리바게뜨가 ‘상미당’ 80주년을 맞아 기념 제품을 선보인다고 28일 밝혔다.

파리바게뜨는 이날 브랜드의 새로운 비전인 ‘K파바’를 공개했다. ‘K파바’는 1945년 작은 빵집 상미당에서 시작된 회사의 역사와 전통을 파리바게뜨가 미래로 이어간다는 의미를 담은 콘셉트다.

파리바게뜨는 9월 새롭게 문을 연 플래그십 매장 ‘광화문1945점’에서 K파바 한정판 제품을 판매한다. 광화문은 1988년 파리바게뜨가 처음 매장을 열었던 곳이다. 파리바게뜨는 ‘광화문1945점’을 통해 80년 헤리티지와 K베이커리의 우수성을 알릴 계획이다.

광화문1945점에 들어서자마자 볼 수 있는 길이 17m, 높이 2m의 전면 대형 미디어월에는 ‘K파바’ 로고를 재미있게 표현한 영상이 상영된다. 116석의 좌석을 갖췄으며, 매장 곳곳에 전통 문양과 한글을 활용한 디자인을 적용했다.

상미당 80주년을 기념하는 한정 제품은 ‘K파바’ 콘셉트를 살려 전통 식재료와 제조 방식을 바탕으로 개발됐다. 우리쌀 누룩으로 빚은 전통 탁주와 특허받은 토종 효모를 사용해 깊은 풍미를 더한 ‘우리 주종빵’, 프랑스산 명품 발효 버터 ‘이즈니’ 버터와 소금 시럽으로 풍미를 끌어올린 ‘이즈니 버터크림빵’ 등이다.

한국 전통의 미(美)와 색(色)을 현대적으로 해석한 ‘K파바 케이크’ 시리즈도 선보인다. 상큼한 과일과 초코 크럼블로 알록달록 비빔밥의 색감을 구현한 ‘K파바 비빔 케이크’, 고운 한복의 색감과 자태를 케이크로 구현한 ‘K파바 한복 케이크’ 등이다.

파리바게뜨 관계자는 “상미당 80주년을 맞아 파리바게뜨의 과거와 현재, 미래를 담은 ‘광화문1945점’에서 ‘K파바’ 콘셉트의 특별한 제품을 선보였다”며 “앞으로도 전통을 미래로 잇는 ‘K파바’ 제품과 콘텐츠를 꾸준히 선보여 고객들에게 특별한 경험을 제공하겠다”고 말했다.