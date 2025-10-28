“차라리 전자파가 낫다”…전문가 ‘당장 바꾸라’ 경고한 주방 필수품

[헤럴드경제=나은정 기자] 매일 사용하는 가스레인지가 자동차 배기가스에 버금가는 유해물질을 배출한다는 이유로 주방에서 하루 빨리 퇴출하라는 전문가의 당부가 나왔다. 강상욱 상명대 화학에너지공학과 교수는 최근 유튜브 채널 ‘의사친’에서 “가스레인지를 켜는 것만으로도 일산화탄소와 이산화질소 같은 유해물질이 발생한다”며 “미국 화학협회조차 가스레인지 대신 전기레인지를 사용하라는 공식 입장을 발표했다”고 밝혔다. 강 교수는 “하루 이틀 사용하는 건 큰 문제가 되지 않지만 매일 반복적으로 노출되면 몸이 망가질 수밖에 없다”며 “여성 폐암 환자의 약 90%가 비흡연자인데, 의학계는 주된 원인으로 주방 문화를 지목한다”고 설명했다. 실제 국내 급식 종사자 10명을 대상으로 한 폐 건강 검사 결과 30%가량이 폐 이상 소견을 받았다. 대부분 하루 8시간 이상 가스레인지 앞에서 일하는 이들이며, 젊다고 예외가 아니었다. 가스레인지의 주연료인 메탄가스는 연소 과정에서 순간적으로 산소가 부족해지면 일산