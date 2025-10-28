도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리(오른쪽)가 28일 일본 도쿄 아카사카 국빈관에서 회담하고 있다.[AFP]
다카이치 일본 총리 “일미, 세계서 가장 위대한 동맹…함께 평화에 공헌”

트럼프 “미일 관계, 어느 때보다 더 강력해질 것”

트럼프 “미일 무역합의, 매우 공정한 합의”


