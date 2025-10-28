[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 OTA 트립닷컴이 한국의 환경을 지키고 지역을 돕는 일석이조 사회공헌 활동에 나선다.

트립닷컴은 지난 6월에도 임직원들이 자발적으로 운영한 굿즈 스토어의 수익금으로 기부금을 전달한 바 있으며 매년 꾸준한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께하고 있다.

원스톱 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴(Trip.com)은 오는 11월까지 다양한 지구 친화적 활동을 인증하는 ‘지속가능한 여행 챌린지’를 진행한다고 28일 밝혔다.

챌린지의 테마는 ‘여행을 일상처럼, 일상을 여행처럼’이다. 일상은 물론 특별한 여행에서도 구애받지 않고 지킬 수 있는 다양한 친환경 활동들을 사진으로 간단히 인증하면 손쉽게 챌린지에 참여할 수 있다.

이번 캠페인은 지속가능한 여행에 대해 보다 많은 여행자가 인식하고 실천할 수 있도록 마련됐다. 임직원뿐 아니라 트립닷컴의 이용자, 파트너들까지 모두 참여할 수 있도록 서울시자원봉사센터에서 출범한 ‘모아 플랫폼’을 이용한다.

모아 플랫폼은 개인의 참여를 모아 공동의 목표가 달성되면 기업이 기부를 통해 지역 사회에 기여하는 방식으로 간편 가입을 통해 누구나 참여 가능하다. 특히, 실시간 인증샷이 모이는 과정을 함께 확인할 수 있어 투명하고 적극적인 참여가 가능하다.

트립닷컴은 일상에서 친환경적인 실천 활동을 인증하는 인증샷 200개 달성을 목표로 하며, 달성할 경우 서울시에 있는 장애 영유아 보호시설 ‘디딤자리’에 따뜻한 겨울나기 기부금을 전달할 예정이다.

홍종민 트립닷컴 지사장은 “새로운 형식을 도입해 많은 분들이 함께 참여할 수 있는 캠페인을 기획했다”며 “지속가능한 여행을 위해 앞장서면서 지역 사회에도 도움이 될 수 있는 이번 캠페인에 여행자들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.