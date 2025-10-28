총 5억원 연구비 지원...2008년부터 18년째 연구지원사업 지속

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 국민건강 증진과 의학 발전, 질병 예방을 위해 올해도 총 11건의 연구과제를 선정해 5억원의 연구비를 지원한다고 28일 밝혔다.

KMI는 서울 중구 남대문로 재단본부에서 외부 연구책임자 등 관계자들이 참석한 가운데 ‘2025년 KMI 공모연구지원사업 협약식’을 지난 24일 개최했다.

올해 KMI 공모연구지원사업은 지난 9월 연구과제 공모가 진행됐으며, 내·외부 전문가들의 심사를 거쳐 총 11건의 연구과제가 최종 선정돼 5억원의 연구비를 지원한다. 연구진은 연구계획서에 따라 1년간 연구를 수행한다.

이날 협약식에서는 지난 2008년부터 18년째 이어지고 있는 ‘KMI 공모연구지원사업’의 성과를 공유하고 올해 새롭게 선정된 연구과제들을 소개하는 시간이 마련됐다.

올해 공모연구지원사업은 연구자의 역량과 경력 단계에 따라 세 가지 유형으로 구분해 지원이 이뤄진다. 박사학위 취득 후 5년 이내의 박사후연구원을 대상으로 하는 ‘도약형’에는 5개 과제를 선정해 각각 2천만원씩 총 1억원을 지원하고, 대학 조교수급 전임교원 대상 ‘성장형’에는 4개 과제를 선정하여 각각 5천만원씩 총 2억원을 지원한다. 부교수급 이상 대상 ‘선도형’에는 2개 과제를 선정해 각각 1억원씩 총 2억원을 지원한다.

KMI 이광배 이사장은 “이번 공모연구지원사업을 통해 연구 생태계의 지속 가능한 발전 기반을 마련하고, 보건의료 현장의 수요를 반영한 창의적이고 도전적인 연구를 적극 지원하겠다”라며 “앞으로도 KMI는 국민건강 증진과 의학 발전, 질병 예방을 위한 연구 활성화에 앞장설 것”이라고 말했다.

KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지역 5곳(수원, 대구, 부산, 광주, 제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며, 질병의 조기발견과 예방, 국민건강 증진을 위한 활동과 더불어 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.