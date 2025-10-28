‘동안 만드는 정수리 뿌리볼륨’ 전파

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽의 두피∙탈모 전문케어 브랜드 려(Ryo)가 배우 이민정을 새로운 모델로 발탁했다고 28일 밝혔다.

려는 이민정의 풍성하고 볼륨감 있는 헤어에 주목했다. 이민정 역시 루트젠에 대한 남다른 애정으로 본인의 유튜브 채널에 ‘려 루트젠 두피에센스’를 소개하기도 했다.

려는 2023년 꺼지는 볼륨과 넓어지는 가르마, 올라가는 헤어라인으로 대표되는 여성 탈모 고민을 케어하는 ‘루트젠(Root:Gen)’ 라인을 출시했다. 출시 이후 매년 세 자릿수 성장세를 기록하고 있다. 지난 8월에는 올리브영 온라인몰 전체 1위에 올랐다.

려 루트젠은 대표 제품인 려 루트젠 두피에센스에 이어 이달 민감하고 손상된 두피케어를 위한 ‘려 루트젠 트리플샷 리페어세럼’도 선보였다. 오는 12월에는 두피에 부담 없는 뿌리볼륨 스타일링 제품인 ‘려 루트젠 뿌리볼류머’ 등을 출시한다.

려 브랜드 관계자는 “브랜드가 추구하는 건강한 두피와 풍성한 헤어를 이민정을 통해 보여줄 것”이라며 “탄탄한 두피에서 시작되는 진짜 뿌리볼륨의 중요성을 전달하겠다”고 말했다.