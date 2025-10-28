“정부, 계통 안정성 외면”…김형동 의원 “국민 부담 우려” 지적

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 재생에너지 발전 비중이 빠르게 확대되면서 석탄·LNG 발전기의 잦은 기동과 정지로 인한 손실이 급증하고 있는 것으로 나타났다.

설비 피로 누적과 고장, 발전 손실 등으로 한전 산하 발전사들의 부담이 커지고 있다는 지적이 제기됐다.

28일 국회 기후 에너지 환경노동위원회 국민의힘 간사 김형동 의원(안동·예천)이 전력거래소로부터 제출받은 자료에 따르면, 한전 산하 5개 발전사(서부·남부·남동·중부·동서발전)의 석탄 및 LNG 발전기 기동정지 횟수가 해마다 증가세를 보인다.

2016년 석탄 발전기의 기동정지 횟수는 426회, LNG 발전기는 9,168회였으나, 2024년에는 각각 1,476회, 16,188회로 늘었다. 석탄은 3.4배, LNG는 1.7배 증가한 수치다.

김 의원은 “재생에너지의 간헐성으로 전력 수급의 변동성이 커지면서 석탄과 LNG 발전기의 출력 조정이 잦아지고 있다”며 “이로 인한 설비 피로 누적과 고장, 발전손실이 현실화하고 있다”고 말했다.

발전기의 정비 횟수도 꾸준히 증가하는 추세다. 2017년 석탄 발전기의 정비는 161회, LNG 발전기는 1,215회였으나 2024년에는 각각 243회, 1,891회로 약 1.5배 늘었다.

또한 최근 8년간 ▲기동 실패 ▲비계획 정비 ▲불시 정지 사례는 총 509건에 달했으며, 누적 정지시간은 4,440시간 32분으로 약 185일에 이르는 것으로 집계됐다.

이로 인한 손실 규모는 ▲수리·교체 비용 557억 2,800만원, ▲발전손실 232억 3,200만원 등 총 789억 6,000만원에 달했다.

김 의원은 “정부가 재생에너지 확대에만 치중한 나머지, 전력계통의 안정성과 기존 발전설비 운용 현실을 외면하고 있다”며 “잦은 기동정지로 인한 설비 손상과 비용 증가가 국민 부담으로 이어질 수 있는 만큼, 효율성과 안정성을 함께 고려한 현실적 대책이 필요하다”고 강조했다.