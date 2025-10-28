29일 광화문광장서 ‘10.29 이태원 참사 3주기 기억식’ 맞춰

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 행정안전부의 요청에 따라 29일 광화문광장에서 열리는 ‘이태원참사 3주기 기억식’ 시작에 맞춰 10시 29분부터 1분간 추모사이렌을 울린다고 밝혔다.

추모사이렌은 희생자를 기리고 묵념에 참여할 수 있도록 서울 전역에서 동시에 울릴 예정이다.

특히, 이와 관련 행정안전부와 서울시 공동으로 28일 오후 3시, 29일 오전 9시 두 차례 시민에게 안내 문자를 발송해 당일 사이렌 송출로 시민들이 혼란을 겪지 않도록 할 예정이다.

앞서 지난 25일 서울시는 오세훈 서울시장이 참석한 가운데 10.29이태원참사 유가족 협의회, 10.29이태원참사 시민대책회의, 행정안전부와 공동으로 서울광장에서 시민추모대회를 개최한 바 있다.

한편, 행정안전부에서는 이머전시 앱(Emergency Ready App, 재난 발생 시 안전한 대피 및 응급처치를 위한 비상대피소 정보 등을 외국인에게 제공)을 통해 외국인 관광객들이 추모 사이렌 울림에 대해 인지할 수 있도록 홍보할 계획이다.