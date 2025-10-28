‘APO 비전 2030’ 전략 및 실행 계획 의제

[헤럴드경제=배문숙 기자] 산업통상부는 한국생산성본부와 공동으로 28∼30일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 제66차 아시아생산성기구(APO) 생산성본부 대표자 총회를 연다고 밝혔다.

APO는 아시아·태평양 지역의 생산성 향상과 지속 가능한 경제 성장을 목표로 1961년 출범한 국제기구로 현재 20개 회원국이 활동 중이다. 이번 총회에는 19개 회원국 대표단 약 80명이 참석한다.

이번 총회에서는 AI·디지털 전환, 저출산·고령화, 기후 변화 등에 대응한 ‘APO 비전 2030’ 전략 및 실행 계획이 중심 의제로 다뤄진다.

이승렬 산업부 산업정책실장은 “생산성 향상은 지속 가능한 성장의 가장 확실한 해법이며 한국을 비롯한 아태 지역 국가들에서 AI 대전환이 원활히 이루어져 생산성 혁신으로 이어질 수 있도록 회원국과의 협력을 더욱 강화해 나가겠다”라고 강조했다.

박성중 한국생산성본부 회장은 “지금 세계는 AI 전환, 기후 위기, 인구 구조 변화 등 복합적 도전에 직면해 있다”며 “APO도 시대적 요구에 따라 근본적 혁신을 추진해야 하며, 이번 총회가 변혁의 근간을 마련하는 전환점이 되기를 기대한다”고 말했다.