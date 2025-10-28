산업통상부 ‘석유 시장 점검 회의’

[헤럴드경제=배문숙 기자] 정부가 다음 달 1일 유류세 인하 폭 축소를 앞두고 휘발유, 경유, 액화석유가스(LPG) 등 석유제품 가격의 과도한 상승을 막기 위해 관리에 나섰다.

산업통상부는 28일 석유업계, 관계기관과 ‘석유 시장 점검 회의’를 열고, 다음 달 시행되는 유류세 인하 폭 축소 이후 석유제품 가격이 급등하지 않도록 관리 강화 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 윤창현 산업부 자원산업정책국장 주재로 정유4사(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크)와 알뜰공급 3사(석유공사, 농협, 도로공사), 대한석유협회, 한국석유유통협회, 한국주유소협회 등이 참석했다.

앞서 정부는 이달 31일 종료 예정인 유류세 한시적 인하 조치를 연말까지 2개월 더 연장하되, 인하율은 하향 조정하기로 했다.

이에 따라 다음 달부터 휘발유 유류세 인하율은 현행 10%에서 7%로, 경유 및 액화석유가스(LPG) 인하율은 현행 15%에서 10%로 각각 하향 조정된다.

금액 기준으로는 리터당 휘발유는 약 25원, 경유는 약 29원, LPG는 약 10원의 인상 요인이 발생할 것으로 예상된다.

산업부는 이날 회의에서 석유제품 가격이 유류세 환원 이후 과도하게 상승하지 않도록 정유·주유소 업계의 자발적인 협조를 요청했다. 또 알뜰 공급사에는 알뜰주유소가 유류세 환원 이후 석유 시장 안정에 선도적인 역할을 할 수 있도록 조치해 줄 것을 당부했다.

이와 함께 석유제품 사재기 행위 금지 등에 관한 고시 준수 여부를 점검하고 관련 애로사항을 청취했다.

윤창현 국장은 “최근 국제유가가 배럴당 60달러대로 유지되고 있지만, 미국의 러시아 석유 제재 등 변수로 시장이 높은 변동성을 보이는 상황”이라며 “석유 가격으로 인한 국민 부담을 최소화하기 위해 노력하겠다”고 말했다.