한은, 3분기 실질 GDP 속보치 발표 약 1년 6개월 만에 1%대 성장률 복귀 민간소비 등 내수 회복세가 주요 요인

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 3분기 성장률이 한국은행 전망치를 0.1%포인트 상회하는 1.2%로 나타났다. 소비쿠폰 등 정책으로 민간소비가 대폭 회복한 점이 주요했던 것으로 풀이된다. 반도체 호황에 따른 수출 호조세도 영향을 미쳤다.

28일 한국은행이 발표한 2025년 3분기 실질 국내총생산(GDP·속보치)에 따르면 3분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.2% 성장했다. 전년 동기 대비로는 1.7%를 기록했다.

성장률 1.2%는 한은이 지난 8월 발표한 경제 전망에서 예측한 3분기 성장률(1.1%) 대비 0.1%포인트 높은 수준이고, 지난해 1분기 기록했던 ‘깜짝 성장(1.2%)’과 같은 수준이다. 우리나라 경제가 약 1년 6개월 만에 1%대 성장률로 다시 올라섰다.

성장률은 지난해 1분기 1.2% 성장 이후 바로 2분기에 -0.2%로 추락했고 이후 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체됐다가 올해 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤으나 2분기(0.7%)부터 반등했다.

성장률을 견인한 요인으로는 우선 소비가 꼽힌다. 3분기 민간소비는 승용차, 통신기기 등 재화와 음식점, 의료 등 서비스 소비가 모두 늘어 전기 대비 1.3% 증가했다. 정부소비도 물건비와 건강보험급여비를 중심으로 1.2% 늘었다.

소비의 성장률 기여도를 보면 민간소비는 0.6%포인트, 정부소비는 0.2%포인트를 기록했다. 두 요인이 3분기 성장률을 도합 0.8%포인트 끌어올렸다는 뜻이다.

투자 부문은 설비와 건설이 정반대의 모습을 나타냈다. 설비투자는 반도체제조용기계 등 기계류를 중심으로 2.4% 늘었으나, 건설투자는 건물건설을 중심으로 0.1% 감소하며 하락세를 이어갔다.

이에 소비와 투자를 종합한 내수의 성장률 기여도는 1.1%포인트로 나타났다. 3분기 성장률의 대부분이 내수에서 나온 셈이다.

반도체 호황에 따른 수출 증가세도 이어졌다. 3분기 수출은 반도체, 자동차 등이 늘어 1.5% 늘었다. 수입은 기계 및 장비, 자동차 등을 중심으로 1.3% 증가했다. 수출과 수입이 비교적 고르게 증가하면서 순수출의 성장률 기여도는 0.1%포인트를 기록했다.

경제활동별로 살펴보면 3분기 성장률 내 농림어업 부문은 재배업을 중심으로 전기 대비 4.8% 감소했다. 제조업은 운송장비, 컴퓨터, 전자 및 광학기기 등을 중심으로 1.2% 증가했고, 전기가스수도사업은 전기업을 중심으로 5.6% 늘었다.

건설업은 토목건설이 늘었으나 건물건설이 줄어 전 분기 수준을 유지했고, 서비스업은 도소매 및 숙박음식업, 금융 및 보험업 등을 중심으로 1.3% 증가했다.

3분기 실질 국내총소득(GDI)은 0.7% 증가해 실질 국내총생산(GDP) 성장률(1.2%)을 하회했다. 지난해 같은 달과 비교하면 3분기 실질 GDI는 2.2% 늘었다. 실질 GDI는 국내에서 생산된 최종생산물의 실질 구매력을 나타내는 경제 지표로, 실질 GDP에 교역조건 변화에 따른 무역 손익을 더해 산출한다.