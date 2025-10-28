[헤럴드경제=함영훈 기자] 한화호텔앤드리조트는 자사의 하이엔드 브랜드 ‘안토(ANTO·安土)’가 K-등산(K-hiking) 열풍에 힘입어 외국인 투숙객이 2년전의 4배로 급증했다.

K-등산은 지구촌에 퍼지고 있는 또하나의 한류로 평가되며, 안토가 있는 북한산의 경우 등산객 10명 중 외국인이 3명은 된다.

28일 안토에 따르면, 올해 외국인 투숙객은 2023년 대비 4배 가까이 늘어난 것으로 집계됐다.

올해 가을 시즌(9~11월) 외국인 예약률은 전년 동기보다 68.1% 뛰었다.

안토 이용 외국인 고객 국적은 미국이 30.9%로 가장 많았고 중국(29.5%), 일본(17.3%)이 뒤를 이었다. 미국과 아시아가 주를 이루는 가운데 유럽 투숙객도 꾸준히 증가하고 있다.

9월 안토를 찾았던 프랑스인 피에르(Pierre, 39세) 씨는 “북한산 트레킹 직후 루프탑 자쿠지에서 자연을 바라보며 피로를 풀던 순간이 여전히 생생하다”며 “그 여유를 다시 느끼고 싶어 한 달이 채 안 돼 또 방문하게 됐다”고 말했다.

2025년에 서울등산관광센터 북한산점 방문자 중 외국인 비율(10월 21일 기준)은 68.5%에 달한다. 총 방문객 7700명 가운데 외국인은 5275명으로 도심 속 하이킹이 글로벌 트렌드로 떠오르고 있다.

서울등산관광센터 북한산점을 찾은 외국인은 ‘안토 델리’의 시그니처 북한산 포시즌 케이크를 사면 아메리카노 한 잔이 무료인 쿠폰이 제공된다. 레스토랑 ‘우디플레이트’와 ‘파크689’ 이용 시에는 10% 할인을 받을 수 있다.

새로 론칭한 ‘북한산 트레킹 패키지’는 객실 1박과 우디플레이트 조식 뷔페 2인이 기본으로 들어간다. 체크인 당일 북한산 도선사까지 트레킹 후 인증(사진, SNS) 시 조식을 런치로 업그레이드해 주고 북한산 포시즌 케이크 한 개를 추가로 제공한다. 트레킹 패키지는 외국인과 내국인 구분 없이 2026년 1월 30일까지 이용할 수 있다.

조성일 ㈜정상북한산리조트 대표는 “안토는 서울을 대표하는 힐링 명소로 자연 속 온전한 휴식을 원하는 글로벌 고객들에게 안토만의 가치를 지속적으로 전할 계획”이라며 “북한산 단풍은 10월 말부터 지기 시작해 11월 중순 절정을 이루는데, 도심형 웰니스 여행을 찾는 고객들에게 특별한 경험을 선사할 것”이라고 말했다.

안토는 자연 보존과 웰니스를 브랜드 핵심 가치로 삼았다. 북한산 국립공원 자락에 자리해 도심에서 40분 거리다. 600년 된 은행나무를 포함해 기존 지형을 최대한 살려 건축물을 배치했다. 천연 소재를 활용한 친환경 리조트 구현에도 공을 들였다. 거의 모든 객실에서 북한산과 도봉산 전망을 감상할 수 있도록 설계했다고 리조트측은 밝혔다.

요가와 명상 세션 외에 주변 숲을 활용한 신규 프로그램을 새로 만들고 전문 브랜드와 협업을 추진 중이다. 가족 단위 고객을 위한 생태 학습 공간과 놀이 시설도 확대해 다양한 연령층을 공략한다.