버크셔, 버핏 은퇴 발표 후 주가 부진 KBW “핵심사업 수익압박…실적 문제 지속 가능성”

[헤럴드경제=신동윤 기자] ‘오마하의 현인’으로 불리는 ‘투자의 구루(스승)’ 워런 버핏(95) 회장이 이끄는 버크셔해서웨이에 대해 미국 월스트리트에서 ‘매도’ 투자 의견이 나와 투자자의 이목을 끌었다.

28일 금융투자업계에 따르면 미 CNBC 방송은 미국 투자은행(IB) KBW가 버크셔해서웨이에 대해 최고경영자(CEO) 투자 의견을 ‘중립’에서 ‘매도’로 하향 조정했다고 27일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 KBW는 버크셔 A주의 목표주가를 종전 74만달러에서 70만달러로 하향 조정하면서 투자 의견을 이처럼 변경했다. 지난 24일 기준 버크셔 종가는 73만8500달러다.

마이어 쉴즈 KBW 애널리스트는 보고서에서 “거시경제를 둘러싼 우려가 지속되는 불확실성과 버크셔의 역사를 고려한 독특한 승계 관련 위험을 넘어 실적 문제가 나타나고 지속되면서 버크셔 주식이 저조한 성과를 낼 것이라고 생각한다”라고 밝혔다.

KBW는 자동차 보험 부문의 수익 둔화, 철도 운송시장 성장 약화, 친환경 에너지 세제 지원 축소 등 여파로 버크셔의 핵심 사업 영역이 향후 몇 년간 동시에 큰 압박에 직면할 것으로 내다봤다.

버크셔는 자동차 보험사인 가이코와 대형 화물철도 회사인 BNSF 등을 사업 부문의 핵심 자회사로 두고 있다.

95세 고령인 버핏은 앞서 지난 5월 연례 주주총회에서 은퇴 계획을 전격적으로 밝혀 투자자들을 놀라게 한 바 있다. 버크셔 주가는 버핏 회장의 은퇴 발표 이후 부진한 흐름을 보여왔다.

여기에는 버크셔가 인공지능(AI) 등 첨단 기술기업보다는 금융, 에너지 등 전통적인 산업 부문에 투자 비중을 크게 유지하고 있는 것도 주된 요인으로 작용하고 있다.

현재 버크셔의 비(非)보험 사업 운영을 맡고 있는 그레그 에이블 부회장이 내년 1월부터 버핏의 뒤를 이어 버크셔를 이끌 예정이다.