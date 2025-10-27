[헤럴드경제=김현일 기자] 러시아 정부가 27일(현지시간) 한국과 항공기 직항편 재개를 논의 중이라고 밝혔다.

안드레이 루덴코 러시아 외무차관은 현지 매체 이즈베스티야 인터뷰에서 양국 항공사가 접촉하고 있다며 이같이 말했다.

그는 “내가 알기로 우리 기업들이 서로 지속해 접촉 중으로, 많은 부분이 당국 입장에 달렸다”며 “결과가 도출되기를 바란다”고 덧붙였다.

다만 루덴코 차관은 직항로 재개 논의가 어느 단계까지 구체화했는지 자세히 언급하지는 않았다.

앞서 러시아가 2022년 2월 우크라이나 ‘특별군사작전’을 개시한 후 한국 항공사는 직항을 폐쇄한 바 있다.

이전까지 대한항공과 아에로플로트는 인천·김포·부산·제주와 모스크바·상트페테르부르크·블라디보스토크를 오가는 직항 노선을 운항했다.

러시아 관영 매체인 리아노보스티 통신은 이날 루덴코 차관 발언을 전하면서 러시아가 여전히 한국의 제한 조치 대상이라면서 수출 제한 품목이 1402개에 이른다고 지적했다. 이어 직항로 중단, 상호 결제 제한을 포함해 모든 정부 간 협력체계가 중단됐다고 전했다.

이즈베스티야는 지난달 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회에서 조현 외교장관이 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과 회담하며 러시아 내 한국 기업의 활동에 우호적 여건을 조성해야 한다고 요청한 바 있다고 짚었다.

이 신문은 양국의 의제가 말레이시아에서 열린 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의와 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 논의될 수 있다고 전망했다.

다만 루덴코 차관은 “APEC은 양자 문제가 아닌 아시아태평양 경제협력 문제를 다룬다”며 “접촉이 있을 수 있지만 이 문제는 한국이 우리에 대한 정책을 변경해야 해결된다고 생각한다”고 말했다.

이 신문은 한국이 러시아에 제재를 가한 국가 중 가장 우호적인 나라로 꼽히고 이재명 대통령도 러시아에 우호적으로 평가받지만, 핵심 동맹인 미국이 러시아에 대한 입장을 최종적으로 결정할 때까지 제재 완화 관련 정책을 내놓지 않을 것이라는 게 전문가들의 판단이라고 전했다.